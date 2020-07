Stand: 31.07.2020 05:14 Uhr

Backstage: Der NDR MV Blog

Interessante Gäste, aufregende Programmaktionen, mitreißende Studiokonzerte oder kleine Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern: All die sehenswerten Ereignisse aus dem Studio von NDR 1 Radio MV und unserem Land können Sie sich hier noch einmal anschauen.

Urlaub mit dem Pritschenwagen

Ein echter Hingucker auf den Straßen und Campingplätzen: Für ihren Ostseeurlaub haben Stanislaus Ritscher und seine Freundin Ilona ein ganz besonderes Reisegefährt gewählt - einen knallgelben Pritschenwagen, ein Magrius Deutz aus dem Jahr 1935.

Livemusik von der Miller Family

Familienbesuch am Sonntagnachmittag: Die Miller Familiy ist im NDR Landesfunkhaus in Schwerin zu Gast. Vater Tom und seine fünf Töchter aus Greifswald begeistern mit frischem, handgemachten Folk-Rock und deutschen Texten. Kurz vor Sie zu ihrem Auftritt beim Schweriner Schlosskonzert geben sie bei NDR 1 Radio MV eine kleine Postprobe ihrer Livemusik.

Pony "Max" über Nacht geklaut - und wieder aufgetaucht

Da ist die Freude bei Maik Kindler und Tochter Emy groß: Bei einer Wanderung in der Nähe von Parchim wurde ihnen nachts Shetland-Pony "Max" geklaut. Bei der Suche wendeten sich die beiden an den NDR Mecklenburg-Vorpommern. Nach einem Bericht im Radio und auf der Facebook-Seite meldet sich der Besitzer einer Koppel bei Vater und Tochter: "Max" steht putzmunter inmitten einer Herde Pferde, an der die Wanderer kurz vorher vorbeigekommen waren. Von dort konnten die beiden das Pony abholen.

Rettungsaktion für einen Pottwal

Vor Sizilien versuchen Küstenwache und Biologen, eine Pottwal von einem Fischernetz zu befreien. Ralf Markert spricht heute Nachmittag bei NDR 1 Radio MV mit unserer Reporterin Elisabeth Pongratz in Italien über den Einsatz. Bei dem Netz soll es sich um eine verbotene Version handeln. Die italienische Küstenwache hat zu dem Pottwaleinsatz bei Twitter dieses Video gepostet. Im Text dazu heißt es sinngemäß, dass die Küstenwache in diesem Jahr schon 100 Kilometer illegale Fischernetze beschlagnahmt habe.

"Die Guten" im Nordmagazin

Singer-Songwriter Öxl zu Gast bei Ralf Markert

Endlich wieder Livemusik in MV und das in der wundervollen Kulisse des Schlossinnenhofs. Musiker Victor Manitz aus Wismar, bekannt als Öxl schaute vor seinem Auftritt bei einem Schweriner Schlosskonzert noch bei Ralf Markert vorbei.

Einige Autofahrer, die seit April zu schnell waren, bekommen ihren Führerschein nun wohl früher zurück. Sie auch?

Hansas Aufstiegschancen einfach erklärt

Testfahrt: Riesenrad in Kühlungsborn

Laith Al-Deen zu Gast bei NDR 1 Radio MV

Der Sänger Laith Al-Deen besucht Ralf Markert im Studio von NDR 1 Radio MV. Mit dabei seine neue Platte "Kein Tag umsonst".

SSC-Kapitänin Denise Hanke bei den Frühaufstehern

Der Publikumsliebling der Schweriner Volleyball-Fans hört auf: Die SSC-Kapitänin Denise Hanke hat bei den Frühaufstehern über ihre Zukunftspläne gesprochen.

MV hält zusammen: Stoffmaksen nähen

Michy Reincke und das Geheimnis seines Erfolgs

Mit drei Konzerten ist Michy Reincke in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Mit Ralf Markert spricht er unter anderem über den Titel seiner Tour: "6.000 Jahre Michy Reincke - das Geheimnis meines Erfolges".

Wolf in Stralsund gesichtet

Da haben die Stralsunder gestaunt: Ein Wolf im Stadtgebiet? Einige riefen aufgeregt im Zoo an. Doch dort ist kein Wolf ausgebrochen. Laut Experten könnte es sich um ein Jungtier handeln, dass auf der Suche nach einem eigenen Revier ist.

Rostocker Studentin zurück aus Wuhan

Seit September war Studentin Ann-Sophie Muxfeldt aus Rostock für zwei Auslandssemester im chinesischen Wuhan. Als dort das neuartige Coronavirus ausbrach wurde die 22-Jährige ausgeflogen und verbrachte zwei Wochen in Quarantäne. Über das Erlebte sprach sie bei NDR 1 Radio MV.

Orange Blue zu Gast bei NDR 1 Radio MV

Volkan Baydar und Vince Bahrdt haben um die Jahrtausendwende als Orange Blue ihren Durchbruch mit der Single "She's Got That Light" geschafft. 20 Jahre später gehen sie mit dem Doppelalbum "White | Weiss" an den Start und sind zu Gast beim Lieblingsmix am Nachmittag mit Ralf Markert.

Wohnzimmerkonzert mit den Rocklegenden

Ein Konzert der Rocklegenden im eigenen Wohnzimmer. Ein Abend den Matthias aus Sanitz und seine Freunde nicht so schnell vergessen werden. Für eine großzügige Spende von 5.555 Euro ersteigerte er nicht nur das Wohnzimmerkonzert, sondern kommt damit auch gleichzeitig den Alzheimer Gesellschaften zugute und unterstütze die "Hand in Hand für Norddeutschland" Aktion.

Neubrandenburger startet bei längstem Schlittenhunderennen

Der ehemalige Neubrandenburger Andreas Barth und seine Frau Kerstin leben zurzeit in Schweden. Mit ihren Hunden starten die beiden in Norwegen beim längsten Schlittenhunderennen der Welt - über eine Distanz von 500 Kilometern.

Philipp Dittberner stellt neue Single vor

"Ich frag mich" heißt die neue Single von Philipp Dittberner, der mit "Wolke 4" 2015 den großen Durchbruch schaffte. Zur Veröffentlichung schaut der Musiker mit dem Spitznamen "Ditte" bei Ralf Markert im Studio vorbei.

Der Tag der Quietscheente in MV

Zu ihrem Ehrentag haben sich die Badebegleiter einen Tag von der Wanne frei genommen und schauen sich in Mecklenburg-Vorpommern um. Wo sie überall waren, zeigt die Galerie.

Omas Geheimtipp: Warmes Bier bei Erkältung

Oma hatte recht! Warmes Bier hilft wirklich bei Erkältung. Die ätherischen Bitterstoffe des Hopfens wirken beruhigend und antibakteriell und fördern den Schlaf. Bitte dabei alkoholfreies Bier verwenden, denn Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Nicht über 40 Grad erhitzen, damit die wirksamen Stoffe erhalten bleiben.

Sternsinger zu Besuch im NDR Landesfunkhaus in Schwerin

Zu Beginn des neuen Jahres brachten die Sternsinger wieder den Segen in das NDR Landesfunkhaus und gaben für die Mitarbeiter ein kleines Konzert im Foyer. Danach ging es weiter zu Isabel Eulenstein in das NDR 1 Radio MV Studio.

Weihnachtliche Stimmung im NDR Studio

Boxer Jürgen Brähmer will wieder Weltmeister werden

Box-Star Jürgen Brähmer will 2020 wieder Weltmeister werden. Wie die Vorbereitungen dafür aussehen erzählte er Nils Söhrens und Theresa Hebert.

Prof. Dr. Heese zu Gast bei den Frühaufstehern

Die Frühaufsteher haben anlässlich der Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" Prof. Dr. Heese eingeladen. Mit dem Leiter des onkologischen Zentrums der Helios-Klinik in Schwerin sprechen sie über Krebsprävention. Die Spenden der Benefizaktion kommen in diesem Jahr den Krebsgesellschaften in Norddeutschland zugute.

