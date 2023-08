Stand: 20.12.2022 13:06 Uhr Archiv - 2022: Bilder & Videos aus dem Programm

Die Funkhausband spielt Weihnachtslieder

Sie sind noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen? Dann schauen Sie mal, was unsere Funkhausband auf die Beine gestellt hat: In gemütlicher Atmosphäre haben unsere musikalischen Kollegen Weihnachtstitel auf ihre eigene Art und Weise interpretiert.

VIDEO: Weihnachtssongs live: NDR MV Funkhausband feat. Stefan Kuna (2 Min)

Weihnachtsgeld: Stefan Kuna spielt zusammen mit Anett Fischer aus Kargow um 500 Euro

VIDEO: Für Ihr Weihnachtsgeld: Stefan Kuna wirft Dosen ab (4 Min)

MV zur Weihnachtszeit: Ein Dank an Schröder Landtechnik KG in Penzlin

Rostockerin Carina Castillo zu Gast in der Stefan Kuna Show

VIDEO: Rostockerin Carina Castillo produziert erstes Album (2 Min)

So klingt 6-in-49-Jackpot-Jubel

VIDEO: Tilo Kallon knackt den 6in49-Jackpot (1 Min)

Es ist offiziell: "Smash" ist Jugendwort des Jahres 2022

"Es sind fünf Buchstaben, die heute Morgen für Stirnrunzeln sorgen." Damit liegt Stefan Kuna wohl genau richtig. Wenn es nämlich um komische Wörter geht, deren Bedeutung kaum einer kennt, kann es sich nur um das Jugendwort des Jahres handeln. In 2022 ist die Wahl auf "smash" gefallen. Es erhielt im Onlinevoting unter den Jugendlichen 43 Prozent der Stimmen. Der Langenscheidt Verlag hatte das Ergebnis am Dienstag bekannt gegeben. Aber was bedeutet "smash" denn nun? Stefan Kuna, Theresa Hebert und Marilyn Pagel klären auf.

Weitere Informationen "Smash" ist das Jugendwort des Jahres Der Langenscheidt Verlag hat das Jugendwort des Jahres bekannt gegeben. Es erhielt im Onlinevoting unter Jugendlichen 43 Prozent der Stimmen. mehr

Riesenkürbis 2022 bringt 412 Kilo auf die Waage

Im Agroneum Alt Schwerin geht der Wettstreit um den schwersten Kürbis mit einem klaren Sieg zu Ende: Der 14-jährige Fiete Stutz aus Röbel gewinnt mit seinem 412 Kilogramm schweren Riesenkürbis. Der zweitplatzierte Nico Bernhard brachte ein 80 Kilogramm leichteres Exemplar in das agrarhistorische Freilichtmuseum mit. Im Vorjahr hatte der Gewinnerkürbis ein Gewicht von "nur" 307 Kilogramm.

Die erste Herbstlotto-Runde in der Stefan Kuna Show

Das war doch schon mal ein spannender Start in die neue Herbstlotto-Saison: Mitspielerin Anka Krüger aus Loitz hätte beinahe einen Durchmarsch geschafft. Ihr Glück können Sie bei der nächsten Runde in der Stefan Kuna Show kurz nach 6 und kurz nach 8 Uhr versuchen.

Weitere Informationen 3 Min Höher oder niedriger: So lief die erste Runde Herbstlotto Beinahe hätte Anka Krüger aus Loitz in der Stefan Kuna Show gleich in der ersten Runde Herbstlotto komplett abgeräumt. 3 Min

Hinnerk Schönemann zu Gast in der Stefan Kuna Show

Er ist in Rostock geboren, lebt seit 2008 auf einem Hof bei Plau am See und ist bundesweit für seine Rolle in "Nord bei Nordwest" bekannt. Uns hat er erzählt, warum Smalltalk nichts für ihn ist, wie er am liebsten Urlaub macht und ob er wirklich ein so guter Läufer ist, wie in seiner Rolle des Jürgen Simmel in der ZDF-Serie "Marie Brand".

Weitere Informationen 26 Min Hinnerk Schönemann zu Gast in der Stefan Kuna Show Hinnerk Schönemann ist nun auch unter die Regisseure gegangen. Der Schauspieler hat uns erzählt, wie es dazu gekommen ist und womit er am liebsten Urlaub macht. 26 Min

Versprochen ist versprochen: Stefan Kuna moderiert mit Biermütze

Die Biermütze wurde Stefan beim NDR Fest in Wolgast von der örtlichen Brauerei geschenkt. Daraufhin hat unser Morgenshow-Moderator versprochen, den nächsten Morgen das "Kühle Blonde" auf dem Kopf zu tragen. Und Stefan Kuna hält natürlich sein Wort. Eine ganze Sendung lang hat er seine Schiebermütze gegen das Bier eingetauscht.

Blutspenden in MV: Stefan und Theresa machen's vor

Blutspenden retten Leben! Besonders in der Urlaubs- und Ferienzeit sinkt die Anzahl der Spender und die Reserven werden knapp. Nur in unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern werden täglich um die 300 Spender benötigt.

Weitere Informationen 1 Min Blutspenden in der Stefan Kuna Show Blutspenden retten Leben! Besonders in der Urlaubs- und Ferienzeit sinkt die Anzahl der Spender und die Reserven werden knapp. 1 Min

Jackpot bei 6 in 49 geknackt: So jubelt die Gewinnerin

VIDEO: 2.250 Euro: Gina Baalcke räumt bei 6 in 49 ab (2 Min)

Wir gratulieren Irmgard Rosenkranz zu ihrem 100. Geburtstag

Irmgard Rosenkranz kommt 1922 in Pommern als Baroness Gans Edle Herrin zu Putlitz zur Welt. Doch ihr Leben ist alles andere als adelig, sie erlebt im Krieg Flucht und Enteignung und scheut keine harte Arbeit - ein Jahrhundertleben. Ihr Rezept für ein langes Leben: "Immer Arbeiten, viel Lesen, das Gedächtnis mit langen Gedichten trainieren", erzählt Irmgard Rosenkranz dem NDR für die Dokumentation "Jahrhundertleben". Das NDR MV Team wünscht Frau Rosenkranz zu ihrem 100. Geburtstag viel Gesundheit und schöne Momente mit ihren Liebsten.

Weitere Informationen 22 Min Irmgard Rosenkranz: "Ein bisschen schuldig sind wir ja alle" 1922 wird sie in ein Adelsgeschlecht hineingeboren. Wirtschaftskrise, Krieg und deutsche Teilung krempeln ihr Leben mehrfach um. 22 Min

Polizist beweist Herz für Tiere: Hund "Buddy" wieder bei seiner Besitzerin

In Greifswald hat Polizeihauptmeister Robert Bilow ein Herz für Mensch und Tier bewiesen. Nachdem einer Frau am Supermarkt ihr festgebundener Hund "Buddy" gestohlen wurde, hat der Beamte aus dem Polizeirevier Greifswald in Eigeninitiative nach der Arbeit mit Suchplakaten nach "Buddy" gesucht. Daraufhin meldete sich die Mitarbeiterin eines Tierheims bei ihm. Nach einem Erinnerungsfoto konnte der Hund wieder mit seiner Familie vereint werden, die erst vor Kurzem aus der Ukraine geflohen war.

2.100 € für Daniel Goschin aus Rechlin bei 6 in 49

Bei den aktuell steigenden Preisen ist ein unverhoffter Gewinn eine echte Bereicherung. Daniel Goschin aus Rechlin hat alle 6 Fragen in 49 Sekunden richtig beantwortet und wusste bei der Jackpotfrage auch noch die richtige Antwort. Nun kann er sich über 2.100 € freuen. Von seinem Gewinn möchte Daniel in den Urlaub. Wir wünschen ihm eine gute Erholung.

Weitere Informationen 1 Min Daniel Goschin räumt den Jackpot bei 6 in 49 ab Daniel Roschin aus Rechlin kann sich über 2.100 € freuen, die er bei 6 in 49 gewonnen hat. 1 Min

Udo Lindenberg Geburtstagstickets

Am Geburtstag von Udo Lindenberg gehen die Tickets an Geburtstagkinder aus unserem Land. Eine der Glücklichen Gewinner ist Silva Brosowski aus Stralsund. Damit Sie den Abend nicht alleine verbringen muss, gibt es von Theresa und Nils gleich vier Tickets für das Konzert am 24. Mai 2022 in Schwerin.

Weitere Informationen 2 Min Udo Lindenbergs Geburtstagstickets Zum Geburtstag von Udo Lindenberg verschenkt der NDR 1 Radio MV vier Ticktes. Das Konzert ist am 24. Mai in Schwerin. 2 Min

Marilyn Pagel verteidigt ihren Titel als "Queen of Eierlikör"

Es ist schon eine kleine Tradition bei uns geworden: Immer zur Osterzeit gibt es das Eierlikör-Battle in der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV. Im vergangenen Jahr traten die Rezepte von Stefan Kuna und Marilyn Pagel gegeneinander an. In der Jury: Theresa Hebert. Gewonnen hatte Marilyn mit ihren Eierlikör-Rezept auf Rum-Basis. Das konnten die Männer nicht auf sich sitzen lassen. Also stieg in diesem Jahr Nils Söhrens gegen Marilyn in den Ring. Das hier sind die Rezepte zum Nachmachen für Sie:

Weitere Informationen Das Eierlikör-Battle: Mensch gegen Maschine Die Rezepte von Marilyn und Nils. Und! Let's Talk About Eggs: Fakten über Eier, die Sie garantiert noch nicht wussten. mehr

Um das Ganze noch interessanter zu machen, stand das Battle zudem unter dem Motto "Mensch gegen Maschine". Denn Nils hat seinen Eierlikör mit einem Küchengerät zubereitet. Der Eierlikör von Marilyn ist hingegen komplett handgemacht. Und eben diese Mühe hat sich am Ende ausgezahlt. Die Jury, also Theresa, hat Eierlikör Nummer Zwei für besser befunden. Somit geht die Eierlikör-Krone 2022 an unsere bezaubernde Marilyn. Herzlichen Glückwunsch, liebe "Queen of Eierlikör"!

Weitere Informationen 4 Min Kuna Show Eierlikör

Ungewöhnliche Aufnahme zum Podcast „Dorf Stadt Kreis“ im Ostseestudio Rostock

Moderatorin Mirja Freye, Reporterin Cornelia Helms und die Medizinerin Jana David vom Verein „Tommy nicht allein“ sprechen über ein preisgekröntes Rostocker Studierendenprojekt. Die sogenannten Kliniknannys kümmern sich um Kinder, die im Krankenhaus sein müssen und entlasten die Eltern.

Wegen einer Corona-Quarantäne konnten sich die Drei nicht wie geplant zusammen im Studio am Mikrofon treffen, sondern haben sich in einer Videokonferenz zusammen geschaltet. So konnten sie sich beim Unterhalten anschauen und die Tonspur wird im Ostseestudio Rostock einfach mitgeschnitten. Das Resultat hört ihr hier - Dorf Stadt Kreis #76: Die Rostocker Kliniknannys - mehr als nur ein Herz für Kinder.

"Lass sie reden" : Sebastian und Dora Hämer mit ihrer neuen Single in der Stefan Kuna Show

Einen Tag vor offizieller Veröffentlichung ihrere neuen Single "Lass sie reden" waren Sebastian und Dora Hämer zu Gast in der Stefan Kuna Show. Vor allen anderen konnten die Hörer von NDR 1 Radio MV den neuen Titel des Duos "Dich & Mich" hören. Im Gespräch mit Stefan Kuna und Theresa Hebert haben die beiden Künstler einige private Einblicke gegeben. Schauen Sie selbst.

Roboter „Uli“ beantwortet Fragen der Ozeaneum-Besucher

Wie sprechen Menschen mit Robotern? Welche Fragen stellen sie? Und was erwarten sie vom Gespräch mit der künstlichen Intelligenz? Genau diese Fragen wollte man in einem dreiwöchigen Test im Ozeaneum Stralsund beantworten. Dieser ist Teil des bundesweiten Projekts Museum4Punkt0, das zum Ziel hat, digitale Angebote zu entwickeln, mit denen Museumsbesucher lernen und sich austauschen können. Uli besteht aus einem Roboterkopf und nutzt zur Kommunikation Sprach- und Gesichtserkennung. Er kann seinen Kopf in Richtung des Fragestellers drehen und ein grüner Leuchtring zeigt dem Besucher, dass er bereit für eine Frage ist.

Interessant: Museumssprecherin Diana Meyen verriet, dass man vor dem Test-Start davon ausging, dass die Besucher vor allem Service-Fragen stellen würden, wie zum Beispiel die klassische Frage nach dem Weg zur Toilette. Allerdings richteten sich die Besucher vor allem mit inhaltlichen und sehr speziellen Fragen zur Ausstellung an den Roboter. Heißt, man könne Uli in Zukunft auch gut zur Wissensvermittlung einsetzen.

"Kuna packt an" hilft wieder einem Verein

Seit mehreren Jahren unterstützt der NDR in Mecklenburg-Vorpommern Vereine im Nordosten. NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna kümmert sich darum. Jeden Monat wird ein Verein ausgelost. Wer am letzten Freitag im Monat genau zuhört, hat die Chance auf 1.000 Euro für den eigenen Verein. Und dieses Mal waren die Glücklichen das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum SIC aus Schwerin. Luidmyla Sientsova war live in der Stefan Kuna Show und hat über die Arbeit ihres Vereins gesprochen:

"Unser Verein gehört noch zu den unbekannteren in Schwerin, obwohl wir schon viele Veranstaltungen und Projekte in Schwerin durchgeführt haben", sagt sie. Ziel sei es, Brücken zwischen den Menschen in der Ukraine und in Deutschland zu bauen. Durch Corona seien aber die meisten Aktivitäten zum Erliegen gekommen. Mit der Bewerbung bei Kuna Packt an gibt es nun eine Finanzspritze. "Wir brauchen das Geld für unser Musikstudio, für das Vokalstudio, für den Nähclub, für unsere Tanzgruppe, und für ein Kreativprojekt mit Familien", erklärt Sientsova. Wir finden diese Arbeit toll und freuen uns mit dem Verein!

Weitere Informationen Kuna packt an - für die Vereine in unserem Land An jedem letzten Freitag im Monat haben Vereine die Chance auf 1.000 Euro. Hier können Sie sich jetzt anmelden. mehr

Känguru-Nachwuchs im Stralsunder Zoo

Graues Fell, spitze Ohren und neugieriger Blick: Seit wenigen Tagen schaut im Stralsunder Zoo ein kleines Känguru aus dem Beutel seiner Mutter. Nach Angaben des stellvertretenden Zoodirektors Jan Gereit müsste das Jungtier nun ungefähr ein halbes Jahr alt sein. Bei der Geburt war das kleine Bennett-Känguru so klein wie Gummibärchen und wog nur wenige Gramm. Erst im Beutel der Mutter legte es an Größe und Gewicht zu. Jetzt sei es etwa so groß wie zwei Fäuste.

Im Frühling beginnt laut Gereit eine spannende Zeit für das Kleine: "Jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen kommen, schaut es gerne mal, was die Mutti so macht", sagte er. Insgesamt lebe das Jungtier gut zwölf Monate im Beutel der Mutter. Die Zeiten außerhalb des Beutels würden nun aber länger werden. Mit etwas Glück können Besucher das kleine Känguru in den nächsten Wochen auch aus der Nähe beobachten. Das Gehege ist begehbar.

Bennett-Kängurus sind im östlichen und südöstlichen Australien und auf der Insel Tasmanien heimisch. Im Zoo Stralsund leben drei weibliche und ein männliches Tier. Welches Geschlecht das Junge hat, ist Gereit zufolge noch unklar.

Spendenaktion: Bäckereien in MV backen Ukrainer statt Hanseaten

Mittlerweile gibt es zahlreiche Hilfsaktionen für die Flüchtlinge des Ukraine-Krieges. Jetzt haben sich einige Bäckereien hier in Mecklenburg-Vorpommern etwas ganz Originelles ausgedacht: Statt Hanseaten backen sie Ukrainer. Die Kekse, die sonst rosa und weiß gefärbt sind, sind nun also in Blau und Gelb gehüllt. Der Erlös aus dem Verkauf der Backwaren - zum Beispiel bei der Bäckerei Schwabe in Schönberg (Kreis Nordwestmecklenburg) - soll dann gespendet werden. Die Aktion läuft noch bis zum 31. März 2022 und der Erlös des Verkaufs kommt zu 100% einer Hilfsorganisation zugunsten der Ukraine zugute, so Susann Schwabe im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

Europaweiter Radiomoment: NDR 1 Radio MV spielt Friedens-Song

„Give Peace a Chance“ – zusammen mit 150 anderen öffentlich-rechtlichen Radiosendern aus ganz Europa haben auch wir bei NDR 1 Radio MV am Freitag um 8.45 Uhr den Song von John Lennon gespielt. Mit der Aktion, an der sich auch private Radiosender beteiligten, soll ein Zeichen für den Frieden in Europa gesetzt werden.

Marcel Henschel aus Malchin hilft in der Ukraine

Marcel hat am 22.02.2022 in der Ukraine seine ukrainische Frau geheiratet – zwei Tage haben sie gefeiert, wie es dort Sitte ist. Am 24.02.2022 wachen sie auf – und stellen fest: der Krieg ist ausgebrochen. Fassungslos, unter Tränen versuchen sie das Land in Richtung Polen zu verlassen. 35 Stunden stehen sie im Stau, bis sie die Grenze überqueren können. Marcel: „Das sind Bilder, die kann man nicht verarbeiten. In den Autos um uns herum sitzen Mütter, Jugendliche, Kinder, die weinen und fragen: wo ist Papa? Das ist menschliches Leid, das man sich nicht vorstellen kann.“



Marcel besitzt ein eigenes Hostel in Polen, nur unweit der Grenze. Er will helfen und fährt täglich mindestens drei Mal über die Grenze, holt Frauen und Kinder rüber nach Polen, erst einmal in sein Hostel. Von dort aus reisen sie dann weiter. Marcel sagt: „Mein Auto hat 4 Sitze, ich versuche aber so viele zu retten wie möglich. Mein Rekord waren 9 Personen auf einmal – junge Mütter und ihre Kinder auf dem Schoß, alle übereinander. Hauptsache, ich kriege sie rüber auf die andere Seite. Wenn sie bei mir im Auto sitzen, kämpfe ich wirklich ständig mit den Tränen.“

Weitere Informationen Marcel Henschel aus Malchin bringt Sachspenden in die Ukraine. Marcel Henschel hatte gerade erst in der Ukraine geheiratet. Nur zwei Tage später begann der Krieg. Nun hilft er vor Ort. Bildergalerie

Rostockerin Kseniia Kostyan auf dem Weg in die Ukraine

Gebürtige Ukrainerin berichtet über die Lage in ihrer Heimat

Nach Monaten voller Drohgebärden hat Russlands Präsident Putin einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Wie geht es den Menschen, die dort leben, die all das ertragen müssen? Darüber haben wir in der Stefan Kuna Show mit Kseniia Kostyan gesprochen, Kseniia ist seit zehn Jahren in Deutschland, lebt in Rostock, hat aber noch Familie und Freunde in der Ukraine. Das ganze Interview können Sie hier anhören.

40 Jahre Keimzeit und Frontmann Norbert Leisegang im Studio

Norbert Leisegang war im Studio bei Thomas Lenz. Es ging ums neue Album, um die Geschichte der Band und ihre Zukunft. In diesem Jahr feiert Keimzeit 40- jähriges Bühnenjubiläum. Frontmann Leisegang hat sich noch einmal auf Spurensuche in Schwerin begeben, wo 2004 am Zippendorfer Strand das Cover zum Album "Privates Kino" entstand.

Herzergreifende Wünsche in der Stefan Kuna Show

Anfang des Jahres musste die 9-jährige Mia nach einer Tumorerkrankung operiert werden. Die OP ist sehr gut verlaufen und hat „nur“ drei statt sechs Stunden gedauert. Mia kann jetzt wieder fast unbeschwert leben. Ihre Oma wünscht sich für ihre Enkelin nun einen erholsamen Urlaub.

Die Sneakerjagd: Mit GPS-Sendern einem großen Müllproblem auf der Spur

Was passiert mit alten Sneakern? Unsere Kollegen von NDR Info checken das und schicken Schuhe von Promis mit GPS-Sendern auf Recyclingreise. Ein Experiment, das so noch niemand gemacht hat.

Wilhelm-Tell-Apfel-Stunt live in der Stefan Kuna Show

Zum Tag des Apfels stellen Theresa Hebert und Stefan Kuna den berühmtesten Apfel-Stunt der Geschichte nach. Na wenn das mal nicht ins Auge geht.

Charly Hübners Abschied beim Polizeiruf 110

Fast zwölf Jahre hat Kommissar Sascha Bukow - gespielt von Charly Hübner - an der Seite von Katrin König (Anneke Kim Sarnau) im Rostocker "Polizeiruf 110" des NDR ermittelt. Dass er auf eigenen Wunsch Abschied von der Krimireihe nehmen möchte, darüber hat Charly Hübner den NDR bereits vor einiger Zeit informiert. Doch wie verlässt Kommissar Sascha Bukow die Serie? Die Antwort darauf gibt es am 9. Januar ab 20.15 Uhr im Ersten.

Weitere Informationen Letzter Einsatz von Charly Hübner im "Polizeiruf 110" Eine spannende und unterhaltsame Ära im Ersten ist zu Ende: Als Kommissar Bukow ermittelte der Schauspieler seit 2010 in Rostock. mehr

Wenn Sascha Bukow nun die Hansestadt als Ermittler verlässt, ist bereits seine Nachfolge geklärt: Auf Bukow folgt dessen Halbschwester Melly Böwe. Die Rolle der neuen Kommissarin hat Lina Beckmann übernommen, die Ehefrau von Charly Hübner: "Ich hatte direkt Lust", erzählt sie. "Aber natürlich hat man auch überlegt, wie das ist, in die Fußstapfen des Mannes zu treten. Und da er bei mir direkt am Küchentisch saß, kam ich nicht drum rum, mit ihm das Ganze zu bequatschen. Deswegen vermischte sich das etwas. Aber ich hatte direkt Lust, das schon."

Königlicher Besuch für das NDR Landesfunkhaus in Schwerin

Vier kleine Sternsinger, als Heiligen Drei Könige verkleidet, haben für das Landesfunkhaus gesungen und den Segen "20+C+M+B+22" mitgebracht. Vorher waren die neunjährige Jana Müller und ihre Mitstreiterinnen aus der katholischen Don Bosco Schule Rostock schon bei Ministerpräsidentin Schwesig vor der Staatskanzlei und dem Schweriner Schloss. Die Spenden der Sternensinger gehen in Kinder-Hilfsprojekte.

Theresa Hebert ist die "Leuchte des Nordens"

Am Sonntag hieß es für fünf beliebte Radiomoderatoren aus den nördlichen Bundesländern Köpfe anstrengen. Denn die Fragen bei der NDR Quizshow "Die Leuchte des Nordens" hatten es in sich. Neben unserer Theresa von der Stefan Kuna Show auf NDR 1 Radio MV waren auch Britta von Lucke von NDR 1 Niedersachsen, Pascal Hillgruber von der NDR 1 Welle Nord, Tom Grote von Bremen Zwei und Nicole Steins von NDR 90,3 dabei.

Gewinnen konnte aber nur ein Radiosternchen, und das war nach einem sehr spannenden Finale Theresa Hebert. Sie brachte die begehrte Trophäe in Form eines Leuchtturms nach Mecklenburg-Vorpommern. "Wer hätte es gedacht" , freut sich die Morgenmoderatorin, "aber vor euch steht die Leuchte des Nordens." Wir freuen uns mit und sind stolz wie Bolle!

Falls ihr nicht live einschalten konntet, habt Ihr hier die Möglichkeit, die einstündige Sendung zu sehen:

Weitere Informationen Die NDR Quizshow Fünf beliebte Hörfunkmoderator*innen aus den fünf norddeutschen Bundesländern kämpfen diesmal um die "Leuchte des Nordens". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 06.01.2022 | 13:04 Uhr