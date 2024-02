Stand: 28.02.2024 15:13 Uhr Archiv 2023: Bilder & Videos aus dem Programm

#MVwow: Stefan Kunas Hymne zur neuen Werbekampagne von Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern will mit einer neuen Kampagne auf sich aufmerksam machen: "#MVwow". Dazu musste Stefan Kuna direkt ein Lied schreiben.

VIDEO: Neuer MV-Slogan: #MVwow - Stefan Kunas Hymne (2 Min)

Yellow Submarine in Gebärdensprache von Nina Mühl

In der Stefan Kuna Show hat Nina nicht nur die Nachrichten und das Wetter in die Gebärdensprache übersetzt, für sie war auch der weltweite Hit "Yellow Submarine" von den Beatles kein Problem.

VIDEO: Yellow Submarine übersetzt von Nina Mühl in der Stefan Kuna Show (3 Min)

Jeanette Albert aus Seehof gewinnt 3.000 Euro bei 6 in 49

VIDEO: Jeanette Albert aus Seehof gewinnt 3.000 Euro bei 6 in 49 (2 Min)

Marcel Perzog aus Lüssow gewinnt 1.600 Euro beim Herbstlotto

Die fünfköpfige Familie war gerade dabei, sich auf den Weg zur Schule und zur Arbeit zu machen, als sie spontan beschlossen, noch schnell am Herbstlotto teilzunehmen. Das Warten zahlte sich aus, denn sie sicherten sich einen Gewinn von 1.600 Euro. Jetzt steht einem festlichen Geschenkerausch zu Weihnachten nichts mehr im Wege.

VIDEO: Herbstlotto Gewinn - Marcel Perzog aus Lüssow gewinnt 1.600 Euro (5 Min)

Theresa und Stefan testen ihr Märchenwissen

VIDEO: Stefan Kuna Show: Teste Dein Märchenwissen! (3 Min)

Joris Rose zu Gast in der Stefan Kuna Show

Stefan und Theresa haben mit Singer-Songwriter Joris Rose über seine Musik, sein WG-Leben in Rostock und sein Jahr in England gesprochen. Besonders emotional wurde es bei Joris' neuem Song, den er live im Studio vorgestellt hat.

VIDEO: Joris Rose zu Gast in der Stefan Kuna Show (12 Min)

Salami mit Nuss-Nougat-Creme: Stefan Kuna schmeckt's

Stefan, Theresa und Marilyn waren auf der Suche nach skurrilen und ungewöhnlichen Kombinationen, die in MV zum Frühstück gegessen werden. Uns haben zahlreiche Anrufe und Nachrichten erreicht, und ein paar Kombinationen probieren die drei Moderatoren direkt während der Sendung. Theresa und Marilyn sind noch skeptisch, Stefan schmeckt´s. Vor allem bei der Kombination Salami mit Nuss-Nougat-Creme gehen die Meinungen außereinander. "Das geht nicht", sagt Theresa. "Nee, also das finde ich einfach ekelhaft", betont sie. Stefan Kuna kann darüber nur lachen: "Ich find´s lecker." Am besten, Sie probieren es einfach selber mal.

VIDEO: Kuriose Kombinationen zum Frühstück in der Stefan Kuna Show (2 Min)

Sendung aus Güstrow: Stefan Kuna Show live vom Markt

Der NDR ist am letzten Septemberwochenende im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Los ging es am Donnerstag mit der Stefan Kuna Show live vom Markt in Güstrow. Alle Programmhighlights:

Stefan Kuna Show-Dingsda: Wer erkennt das Mela-Tier?

Stefan Kuna und Tatjana Brandt erraten Mela-Tiere nach guter alter Dingsda-Manier. Hätten Sie es gewusst?

VIDEO: Stefan Kuna Show-Dingsda: Wer erkennt das Mela-Tier? (3 Min)

Sandra Harder gewinnt 4.650 Euro bei 6 in 49

Redensartlich strahlt manch einer wie welches Pferd? Für welche Temperatureinheit steht das F wie Friedrich? Rechnen Sie: 1.000 x 0,5? Welcher Felix trainiert die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin? Aus welcher Märchensammlung kennt man hierzulande Alibaba und die 40 Räuber? Welcher Fahrradtyp ist nach einem Nachbarland Deutschlands benannt?

Sandra Harder aus Mönchhagen hat beim schnellsten Quiz in Mecklenburg-Vorpommern diese sechs Fragen richtig beantwortet und lag dann auch noch bei der Jackpot-Frage goldrichtig.

VIDEO: Sandra Harder knackt 6-in-49-Jackpot: 4.650 Euro gewonnen (1 Min)

Zu Hause bei Ente Piepsi in Lüchow

Entenküken Piepsi wurde durch einen Sturm vor Familie Goldbecks Haustür geweht und hat bei Sylvia und Mika ein neues Zuhause gefunden. Wenn sie groß genug ist und ihren eigenen Weg geht, hoffen die beiden, dass sie ab und an zu Besuch kommen wird.

VIDEO: Zu Hause bei Ente Piepsi (1 Min)

Guten Morgen. Schwesig im Sommer-Interview.Lachtrainerin Carmen Goglin in der Stefan Kuna Show

Mit ihren Übungen lacht Probleme und schlechte Stimmung einfach weg. Als Lachtrainerin und Coach zeigt Carmen Goglin in der Stefan Kuna Show, wie sie mit dem Schietwetter-Blues kurzen Prozess macht.

VIDEO: Lachübung von Coach Carmen Goglin in der Stefan Kuna Show (1 Min)

Vorsicht, Leif kommt naschen!

Wir haben am Wochenende mal Leif Tennemann raus geschickt in die Schweriner Innenstadt und ihn mal ganz dreist von fremden Tellern probieren lassen. Wie kommt das an?

Eine Wasserhose über dem Schaproder Bodden

NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm ist immer im Einsatz und da ist es ihm natürlich nicht entgangen, als sich über dem Schaproder Bodden etwas zusammen braute. Genau genommen eine Wasserhose, die sich zwischen Hiddensee und Rügen bewegte.

Marzipan-Maracuja oder Stachelbeere-Gurke? Wie diese Marmeladen wohl schmecken?

In der Stefan Kuna Show bei NDR 1 Radio MV gehts am Mittwoch um Marmeladen, Konfitüren und Gelees. Und um den großenn Geschmackstest. Erkennen Theresa und Nils nur am Geschmack, welcher Aufstrich gekauft ist und welcher selbstgemacht? Da wir gerade davon reden: Wenn Sie noch ne Idee für eine neue Marmeladenkombination, eine Geschmackexplosion sozusagen, brauchen, spielen Sie gern mal mit unserem Marmeladensorten-Generator. Vielleicht kommt ja was Passables dabei heraus.

Alfi aus Teterow sucht dringend einen Stammzellenspender

In Levitzow bei Teterow lebt der kleine Alfred, von seiner Familie wird er liebevoll Alfi genannt. Er ist gerade einmal sieben Jahre alt. Als er zwei Jahre alt war, hat er schon einmal gegen Blutkrebs gekämpft und den Krebs besiegt. Jetzt leidet er wieder an einer schweren Knochenmarkserkrankung. Theresa und Stefan haben mit seiner Mutter darüber gesprochen:

AUDIO: Stammzellenspender für Alfi (2 Min) Stammzellenspender für Alfi (2 Min)

Wer helfen und Spender sein will, aber noch nicht registriert ist, kann das auf DKMS.de nachholen. Am Sonnabend, den 1. Juli 2023, gibt es ab 16 Uhr beim Dorffest in Levitzow aber auch eine Typisierungsaktion für Alfi.

Entweder - Oder: Die Leony Edition

Am 23. juni ab 17 Uhr ist Leony zusammen mit Oexel, Anna Grey und vielen weiteren in Wismar. Vor ihrem Auftritt bei "Welcome Home Tour Wismar" gesteht uns Leony ihre Schwächen. Mit über 20 Goldenen und Platon- Auszeichnungen ist Leony nicht nur als Jury-Mitglied der DSDS-Staffel 2023 bekannt geworden. Ihr Hit „Remedy“ ist der meistgespielte Song im deutschen Radio im Jahr 2022. Welcome Home: Wismar Bürgerpark, Hinter der Reithalle.

Freitag, 23.06.2023, Präsentiert von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin I NDR MV.

VIDEO: Leony Edititon: Entweder - Oder (2 Min)

Wünsch Dir Deinen NDR aus Jarmen

Die Stefan-Kuna-Show war heute live aus Jarmen zu hören. Theresa und Stefan gabs also on Top auf den BoWu-Freitag an der Tankstelle. Am Sonnabend wir Thilo Tautz mit dem Team vom Nordmagazin in Teterow sein.

Dennis Kühl vom FC Neubrandenburg gewinnt WDR-Preis

Dennis Kühl vom FC Neubrandenburg hat im Verbandsligaduell gegen den SV Warnemünde ein kurioses Tor gemacht. Damit hat er nun den Kacktor-Preis vom WDR gewonnen. Beim "Kacktor des Monats" wird der unterdurchschnittlichste Treffer des Monats gewählt - je unattraktiver, desto besser. Immer wieder fallen jede Menge dieser wundervollen Tore. Aber nur eines kann am Ende das Rennen

VIDEO: Kacktor des Monats: Dennis Kühl vom FC Neubrandenburg gewinnt (1 Min)

Stefan Kuna zum ESC: "Nur noch bitter, gar kein Glitter"

Die Band Lord Of The Lost hat beim Eurovision Song Contest 2023 für Deutschland den letzten Platz geholt. Mit dem Song "Blood & Glitter" konnten sie nicht überzeugen. Von den Jurys gab es lediglich drei Punkte, im Publikumsvoting kamen nur 15 dazu. Beim ESC in Liverpool war Lord Of The Lost auf Startplatz 21 angetreten. NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna mit einer musikalischen Analyse.

VIDEO: Stefan Kuna zum ESC: "Nur noch bitter, gar kein Glitter" (1 Min)

Dankesgrüße von der Freiwilligen Feuerwehr Banzkow

Am 4. Mai war Tag der Feuerwehrleute. Zu diesem Anlass hat die Stefan-Kuna-Show bei NDR 1 Radio MV insgesamt vier Grillpakte im Wert von je 250 Euro und zusätzlich Grillbesteck an Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommer verschenkt. Jetzt ist klar, es ist alles gut angekommen.

Erneut Polarlichter am Himmel von Mecklenburg-Vorpommern

Vielen Dank an alle, die uns so beeindruckende Bilder von dem Naturphänomen geschickt haben. Am Wochenende hat sich der Himmel über Mecklenburg-Vorpommern erneut in bunte Farben gehüllt. Polarlichter erhellten den Nachthimmel in leuchtenden Grün- und Rottönen. Bereits Ende Februar hatten viele die Chance in MV die Polarlichter zu sehen.

Mit der richtigen Antwort zu 1.900 Euro?

Hannes aus Bargeshagen spielt mit Stefan und Theresa beim Quiz 6 in 49 um insgesamt 1.900 Euro.

VIDEO: 6 in 49: Mit einer richtigen Antwort mehr als 1.600 Euro? (2 Min)

Das Funkhauskonzert mit Michael Schulte

Klein und sehr fein – das Michael Schulte Funkhauskonzert mit 150 geladenen Fans. Wann und warum er sich wie eine "verlassene Ehefrau" gefühlt hat, lesen Sie hier:

Stefan Kuna besingt die königliche Bahnfahrt von Charles und Camilla

Den Staatsbesuch von König Charles und Gemahlin Camilla hat sich Stefan Kuna zum Anlass für ein neues Kunagram genommen. Am letzten Tag ihres Deutschland-Besuchs fahren Charles und Camilla nämlich mit dem ICE von Berlin nach Hamburg. Was auf dieser Fahrt, die auch durch Mecklenburg-Vorpommern führt, alles passieren könnte, konnte man heute Morgen in der Stefan Kuna Show hören:

AUDIO: King Charles in Germany Song (2 Min) King Charles in Germany Song (2 Min)

Die exklusive Albumpremiere mit Jonas Monar in Bildern

Noch vor Veröffentlichung des neuen Albums "Bittersüß" war Jonas Monar am Dienstagabend im NDR Landesfunkhaus zu Gast und hat einem kleinen Publikum seine Songs vorgestellt. Hier sind die schönsten Momente des Abends in Schwerin.

Frühlingsanfang: Tages-und-Nacht-Gleiche in der Stefan Kuna Show

Was war denn da heute in der Stefan Kuna Show los? Auf einmal sah Stefan Kuna aus wie Theresa Hebert und Theresa Hebert aus wie Stefan Kuna? Kein Fehler in der Matrix, sondern schlicht und einfach ein kleiner Spaß zur Tages-und-Nacht-Gleiche. Am 20. März 2023 ist nämlich nicht nur kalendarischer Frühlingsanfang, sondern auch Tages-und-Nacht-Gleiche. Das bedeutet, dass an diesem Tag nahezu genau 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht sind. Diese Vorlage konnten sich die beiden natürlich nicht entgehen lassen.

Wettmelken in der Stefan Kuna Show

In Gressow bei Grevesmühlen messen die besten Melkerinnen und Melker Mecklenburg-Vorpommerns ihr Können - es geht um die Landesmeisterschaft. Stefan Kuna und Tatjana Brand wollten ausprobieren, wie schwierig das eigentlich ist. Schließlich sieht es im YouTube-Video doch eigentlich ganz einfach aus. Sportreporter Jan Didjurgeit kommentiert den Wettbewerb der beiden.

VIDEO: Wettmelken in der Stefan Kuna Show (6 Min)

Annett Louisan beim Funkhauskonzert in Schwerin

Annett Louisan hat beim NDR Funkhauskonzert die Gäste mit ihrer einzigartigen Stimme und Songs aus ihrem neuen Album "Babyblue" verzaubert. Hier sind die schönsten Bilder vom Annett-Louisan-Konzert in Schwerin.

Die Trecker-Checker zu Gast in der Stefan Kuna Show

Mit Jaspar und Joris im Studio war Stefan ausnahmsweise mal nicht Traktor Experte. Bei einem kleinen Quiz konnten die zwei auch gleich ihr Wissen unter Beweis stellen.

VIDEO: Die Trecker-Checker: Zwei Teenager kommen groß raus (2 Min)

Zwei Namen und einen ganzen Morgen Zeit, sie zu erraten. Stefan und Theresa haben "Wer bin ich?" gespielt.

Passend zum Karneval haben sich Stefan und Theresa in norddeutscher Manier verkleidet - nämlich gar nicht. Dafür haben sie am Montagmorgen mit Zetteln auf der Stirn die Sendung moderiert. Darauf zu erkennen waren bekannte Namen: Biene Maja und Pippi Langstrumpf. Getreu dem Spiel "Wer bin ich?", mussten unsere beiden Moderatoren herausfinden, welche Namen auf dem Papier geschrieben stehen.

VIDEO: Stefan und Theresa spielen "Wer bin ich?" in der Stefan Kuna Show (6 Min)

Über Alkohol, Schönheits-OPs und Schallschutz für Pumps - Antworten von Annett Louisan

Am Valentinstag war Annett Louisan in der Stefan Kuna Show zu Gast. In wenigen Tagen erscheint ihr neues Album "Babyblue" und am 2. März steht sie für ein Funkhauskonzert auf der Bühne im NDR Landesfunkhaus Schwerin. Darüber und über diverse, gar nicht mal so alltägliche, Themen haben Stefan Kuna und Theresa Hebert mit der Popsängerin gesprochen.

VIDEO: "Fragenspaß" mit Annett Louisan in der Stefan Kuna Show (9 Min)

Zeugnisse für die Moderatoren der Stefan Kuna Show

Wenigstens kein "Sie waren stets bemüht" ... Für Theresa Hebert, Marilyn Pagel und Stefan Kuna von der Stefan Kuna Show gab's am letzten Schultag vor den Winterferien die schriftlichen Beurteilungen.

VIDEO: Zeugnisübergabe: "Giftzettel" für Theresa, Marilyn und Stefan (2 Min)

Delikatessen von der Grünen Woche in der Stefan Kuna Show

Auf der Grünen Woche in Berlin gibt es viele leckere Spezialitäten aus MV und aus aller Welt. Stefan Kuna hat sich mal die etwas anderen Delikatessen vorgenommen und Salami aus Eselsinnereien, Algenschleim und fermentierten Knoblauch probiert.

VIDEO: Delikatessen von der Grünen Woche in der Stefan Kuna Show (4 Min)

Feuerwerk - und Blindgänger - der Turnkunst

Turnerinnen des VfL Schwerin treten in dieser Woche beim "Feuerwerk der Turnkunst" in Schwerin und Rostock auf. Stefan Kuna und Theresa Hebert versuchen sich an den akrobatischen Übungen.

VIDEO: Feuerwerk der Turnkunst in der Stefan Kuna Show (1 Min)

Handball-WM: Fast rekordverdächtige Wurfgeschwindigkeit

Die Handball-Weltmeisterschaft ist beim Team von der Stefan Kuna Show natürlich auch Thema. Theresa, Marilyn und Stefan haben getestet, ob sie mit der Wurfgeschwindigkeit von Rekordhalter Nikola Bilyk mithalten können. 140 Kilometer pro Stunde wären zu knacken.

NDR 1 Radio MV präsentiert: "Resis Piepshow"

Unsere Theresa Hebert hat in dieser Woche die Stefan Kuna Show alleine moderiert. Auch wenn der Kuni fehlt, seinen Urlaub hat er sich verdient. Und von Langeweile war im Studio längst keine Spur. Kurz vor dem Wochenende hat der Naturschutzbund wieder zur Vogelzählung aufgerufen. Für Resi die perfekte Gelegenheit, um ihre ganz persönliche "Piepshow" ins Radio zu bringen. Hört selbst, wenn die "Stunde der Wintervögel" schlägt!

VIDEO: Theresa Heberts "Piepshow" (1 Min)

