Stand: 13.05.2022 12:00 Uhr Die Ticketpreise

Alle Tickets sind sowohl als Einzelkarten wie auch im Abonnement über den NDR Ticketshop erhältlich, weiterhin jedoch an keinen anderen Vorverkaufsstellen.

Das Brahms-Festival im Paket

Paket 1: alle fünf Konzerte zu € 135,00*

Paket 2: vier Konzerte zu € 108,00* (als Wahl-Abo oder wenn Sie z.B. schon Abonnent*in der Reihe oder C oder Klassik Extra sind und die restlichen Konzerte dazukaufen möchten)

Paket 3: drei Konzerte zu € 81,00* (als Wahl-Abo oder wenn Sie z.B. schon Abonnent*in in zwei unserer Abo-Reihen sind und die restlichen Konzerte dazukaufen möchten)

Paket U 30: alle fünf Konzerte zu € 75,00* (Bedingung: Sie sind jünger als 30 Jahre)

*Preise inkl. aller Gebühren; alle Ticketpakete sind in der PK 1-3 angeordnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik