"Royal Affairs": Diana Damrau live in concert Exklusiv als Video-Livestream und Radiokonzert: Opern-Weltstar Diana Damrau tritt zusammen mit Nicolas Testé und der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Ivan Repušić in Hannover auf.

Veranstaltungen mit Saalpublikum dürfen wir derzeit zwar nicht anbieten, aber dafür wird es auf unserer Digitalen Bühne am 3. Dezember königlich:

„Royal Affairs – Kings & Queens of Opera”

Die gefeierte Sopranistin Diana Damrau wird gemeinsam mit dem französischen Bass Nicolas Testé zu Gast im Großen Sendesaal sein. Mit der NDR Radiophilharmonie präsentieren sie Opernarien unter anderem von Bellini und Rossini. Am Pult steht der kroatische Dirigent Ivan Repušić, der dem hannoverschen Konzertpublikum als ehemaliger Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover bekannt ist.

Do, 03.12.2020 | 20 Uhr | Video-Livestream

Auf ndr.de/radiophilharmonie-livestream

Und als Radiokonzert auf NDR Kultur



Diana Damrau Sopran

Nicolas Testé Bass

Ivan Repušić Dirigent

Friederike Westerhaus Moderation

NDR Radiophilharmonie



"Royal Affairs – Kings & Queens of Opera"

Gioachino Rossini

Ouvertüre zu "Semiramide"

"Bel raggio lusinghier" (Semiramide), Kavatine aus "Semiramide"

Charles Gounod

"Oui depuis quatre jours - Sous les pieds d'une femme" (Soliman), Rezitativ und Kavatine aus "La reine de Saba"

Léo Delibes

Gaillarde aus der Ballettmusik zu "Le roi s'amuse"

Gaetano Donizetti

"Come innocente giovane" - "Non v’ha sguardo" (Anna), Kavatine und Arie aus "Anna Bolena"

Peter Tschaikowsky

Polonaise aus "Eugen Onegin"

"Ein jeder kennt die Lieb' auf Erden" (Fürst Gremin), Arie aus "Eugen Onegin"

Parashkev Hadjiev

Arie der Maria, aus "Maria Desislava"

Giuseppe Verdi

Valse aus der Ballettmusik zu "Macbeth"

Gaetano Donizetti

"Oh mio buon Talbot!" (Maria, Talbot), Rezitativ und Duett aus "Maria Stuarda"

Vincenzo Bellini

Ouvertüre zu "Norma"

"Casta Diva" - "Ah! Bello a me ritorna" (Norma), Kavatine und Cabaletta aus "Norma"

Weltstar zu Gast in Hannover

Diana Damrau studierte Gesang an der Musikhochschule Würzburg. Seit ihren ersten Engagements in Würzburg, Mannheim und Frankfurt am Main ist sie regelmäßig u. a. an den Opernhäusern von New York, London, Paris, Mailand, Wien, Madrid, Brüssel, Zürich, Berlin, Hamburg und Dresden sowie bei den Salzburger Festspielen zu Gast. 2007 wurde sie zur Bayerischen Kammersängerin ernannt.

Übertragungen des Konzerts

Das Konzert wird am 3. Dezember als Video-Livestream auf der Website der NDR Radiophilharmonie sowie auf Facebook übertragen. Außerdem ist es live im Radio auf NDR Kultur zu hören. Ausnahmsweise wird der Mitschnitt nicht in der Mediathek verbleiben. Am 10. Januar wird dieses besondere Konzerterlebnis dann auch im Fernsehen zu sehen sein und anschließend für 7 Tage als Video-on-Demand zur Verfügung stehen.

NDR Kultur Livestream