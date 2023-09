Zu 100 Jahren Radio: Brittens "War Requiem" Stand: 28.09.2023 12:00 Uhr Das Radio feiert Geburtstag! Seit 100 Jahren werden über den Rundfunk Nachrichten, Geschichten und Informationen verbreitet - zur Zeit der Nationalsozialisten auch Propaganda. In der ganzen ARD schauen wir auf die Geschichte dieses Mediums.

Zu diesem Anlass möchte die NDR Radiophilharmonie an ein Projekt erinnern, das ebenfalls zu einem 100. Gedenktag entstanden ist: Als sich im November 2018 der Jahrestag zum Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährte, brachte die NDR Radiophilharmonie Brittens "War Requiem" erneut zu einer spektakulären Aufführung. Unter der Leitung des Ideengebers und damaligen Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie, Andrew Manze, entstand ein Musikprojekt, das zu diesem Gedenken mehr denn je die deutsch-britische Freundschaft betont hat.

Beteiligt waren rund 400 Musiker*innen aus Deutschland und England: nicht nur die NDR Radiophilharmonie, sondern auch das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, mehrere Solist*innen sowie mehrere Chöre. Darunter auch der Mädchenchor Hannover und der Knabenchor Hannover. Die Aufführungen fanden in Hannover und wenige Tage später in Liverpool statt.

Völkerverständigung auf musikalische Weise

Zur musikalischen Ausarbeitung mit den Konzerten gehörte ein groß angelegtes interdisziplinäres Musikvermittlungsprojekt der NDR Radiophilharmonie. 12 Schulen aus ganz Niedersachsen setzten sich in mehrwöchigen Workshops auf vielfältige, kreative Weise mit Brittens Komposition auseinander.

Am Ende reisten alle beteiligten Klassen nach Hannover, wo sie die Generalprobe von Benjamin Brittens "War Requiem" besuchen durften. Außerdem präsentierten sie sich gegenseitig die Ergebnisse aus ihren Workshops. Die Unterrichtsmaterialen, die die NDR Radiophilharmonie zu diesem Anlass erstellt hat, finden Sie hier:

Am Anfang dieser Seite finden Sie den Videomitschnitt der Aufführung des "War Requiems" in Hannover im November 2018. Außerdem können Sie hier den Audiomitschnitt des Konzerts hören, der sowohl für Erwachsene als auch für Schulklassen spannend ist:

Das "War Requiem" - ein Bekenntnis gegen den Krieg

Der britische Komponist Benjamin Britten schrieb sein "War Requiem" 1961/62. Es gilt als sein Hauptwerk, komponiert für zwei Orchester, mehrere Gesangssolisten und Chöre, einschließlich eines Knabenchores. Die Uraufführung fand in der neu erbauten Kathedrale von Coventry statt, deren Vorgängerbau im 2. Weltkrieg von deutschen Angreifern zerstört worden war.

Radiotag der ARD zu 100 Jahren Radio

"Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Vox Haus. Auf Welle 400 Meter" - das waren die ersten Worte des ersten offiziellen Rundfunkprogramms in Deutschland, die am 29. Oktober 1923 aus Berlin über den Äther gingen. Wie wichtig dieses Medium für die Demokratie ist, zeigt sich in Zeiten eines erneuten Krieges am Rande Europas noch einmal deutlich: es ist wichtiger Zugang für unabhängige Informationen und Nachrichten. In der ARD schauen wir in diesem Herbst auf 100 Jahre Radiogeschichte zurück.

