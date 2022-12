Unterrichtsmaterial für Brittens "War Requiem" Stand: 08.12.2022 15:00 Uhr Das "War Requiem" ist ein großes Werk und ein großes Bekenntnis gegen den Krieg. Aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen Brittens imposantes Hauptwerk und unsere Unterrichtsmaterialien dazu erneut ans Herz legen.

2018 waren die Materialien zu Brittens "War Requiem" im Zusammenhang mit der damaligen Aufführung der NDR Radiophilharmonie entstanden. Diese und auch die Rückblicke auf unsere Workshops mögen Ihnen Impulse geben, sich gemeinsam mit Ihren Schüler*innen auf diese Komposition einzulassen.

Downloads Unterrichtsmaterial 1: ab Klassenstufe 9 Einen interdisziplinären Zugang zum Werk ermöglicht das Unterrichtsmaterial, das von der Musikvermittlerin Katharina Höhne erstellt wurde und für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9 geeignet ist. Download (13 MB) Unterrichtsmaterial 2: ab Klassenstufe 10 Einen musikwissenschaftlichen Zugang bietet das Unterrichtsmaterial, das von Studierenden am Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Universität Osnabrück unter der Leitung von Prof. Dr. Dorothee Barth erstellt wurde. Download (5 MB)

Die Musik

1961/62 schrieb der britische Komponist Benjamin Britten das "War Requiem". Es gilt als sein Hauptwerk, komponiert für zwei Orchester, mehrere Gesangssolisten und Chöre, einschließlich eines Knabenchores. Die Uraufführung fand in der neu erbauten Kathedrale von Coventry statt, deren Vorgängerbau im 2. Weltkrieg von deutschen Angreifern zerstört worden war.

Das Gedenkkonzert

Die NDR Radiophilharmonie erinnerte 2018 mit ihrer Aufführung von Benjamin Brittens "War Requiem" gemeinsam mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra an das Ende des 1. Weltkriegs 100 Jahre zuvor. Zunächst in Hannover und ein paar Tage später in Liverpool. Aus diesem Anlass bot sie ein umfangreiches Vermittlungsprojekt für Schulklassen ab Stufe 9 an mit Unterrichtsmaterialien, Workshops und einem Besuch der Generalprobe.

Die Workshops

Aus ganz Niedersachsen hatten sich 60 Schulen angemeldet, aus denen dann 12 für die Teilnahme an den Workshops ausgelost wurden. Im Mittelpunkt jedes Workshops stand die persönliche und aktive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Werk, sowohl in Bezug auf die musikalische Gestaltung als auch auf den Text. Die Schülerinnen und Schüler lernten das Werk und seinen Aufbau hörend, tanzend, szenisch interpretierend oder auch malend kennen. Ziel eines jeden Workshops war es, dass die Jugendlichen einen persönlichen und kreativen Zugang zu dem Werk erhalten und die Musik in vielfältiger Form inszenieren. Am Ende konnten alle zusammen die Generalprobe zum "War Requiem" im Kuppelsaal des HCC besuchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik