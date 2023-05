Stand: 11.05.2023 12:00 Uhr Sinfoniekonzerte C in der Saison 2023/24

Die Reihe C im spannenden Ausnahmezustand

In dieser Saison liegt die Reihe C in den Händen gleich mehrerer Chefdirigenten: Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit den Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie der vergangenen 25 Jahre! Mit der Aufführung der Zweiten und der Siebten Sinfonie von Anton Bruckner feiern wir zudem den 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten. Das finale Sinfoniekonzert C im Juni leitet der neue Erste Gastdirigent des Orchesters: Jörg Widmann.

Als kurzweilige Vorbereitung auf die Konzerte empfehlen wir Ihnen die Konzerteinführung "Auftakt mit Edelmann & Cello", um 19 Uhr im Großen Sendesaal.

4 Konzerte

donnerstags 20 Uhr im Großen Sendesaal des NDR

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik