Saisonauftakt mit Mahlers 3. Sinfonie

Mahlers Sinfonie Nr. 3 ist wie eine Schöpfungsgeschichte in 90 Minuten: Mit diesem Ausnahmewerk eröffnen Andrew Manze, die NDR Radiophilharmonie, der NDR Chor und der hannoversche Knabenchor die neue Saison im Kuppelsaal Hannover. Die Solo-Partie übernimmt keine Geringere als Anne Sofie von Otter.

Vorfreude auf Mahlers 3. Sinfonie Mit Mahlers 3. Sinfonie startet die NDR Radiophilharmonie in die Saison: In einer Zitatsammlung spiegelt sich die Vorfreude der Beteiligten - für jeden hat Mahlers Musik eine ganz eigene Bedeutung.







Sinfoniekonzert A 1

Sa, 07.09.2019 | 20 Uhr

Hannover, Kuppelsaal (Theodor-Heuss-Platz 1-3)



NDR Radiophilharmonie

Damen des NDR Chores

Knabenchor Hannover

Andrew Manze Dirigent

Anne Sofie von Otter Alt



GUSTAV MAHLER

Sinfonie Nr. 3 d-Moll

für Alt, Frauenchor, Knabenchor und Orchester



Radiotipp:

Das Konzert ist live zu hören auf NDR Kultur. Tickets Programmheft In meinen Kalender eintragen

Ein Kosmos in Tönen

Die neue Spielzeit steht unter besonderen Vorzeichen: Wegen des Bühnenumbaus im Großen Sendesaal werden bis Ende 2019 sämtliche Sinfoniekonzerte im Kuppelsaal des HCC stattfinden. Für Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 3, komponiert 1895/96, scheint die Architektur des Kuppelsaals wie geschaffen. Ging es Mahler doch dezidiert darum, mit den Mitteln der Musik eine "Welt" zu erschaffen, einen tönenden Kosmos, in dem alles seinen Platz hat: der Mensch und die Natur, das Unbelebte wie das Göttliche - eine Schöpfungssinfonie par excellence, Musik im Breitwandformat. Entsprechend spektakulär ist der Aufwand: Neben dem groß besetzten Sinfonieorchester sind Frauen- und Knabenchor, ein Fernorchester und eine Altstimme im Einsatz.

Die NDR Radiophilharmonie probt für den Saisonauftakt









Eine legendäre Mahler-Stimme

In Hannover wird Anne Sofie von Otter den Solopart übernehmen. Die schwedische Mezzosopranistin gilt als eine der vielseitigsten Künstlerinnen unserer Zeit, in Barock und Klassik ebenso zu Hause wie in Lied und Chanson. Seit mittlerweile 36 Jahren steht sie auf der Bühne; ihre Mahler-Einspielungen unter Boulez und Abbado genießen Legendenstatus. Außerdem wirken mit: der Knabenchor Hannover sowie die Damen des NDR Chores. Die Gesamtleitung hat Andrew Manze, der mit diesem Konzert in seine sechste Saison als Chefdirigent der Radiophilharmonie geht.

Das Konzert im Radio

Das Konzert wird live auf NDR Kultur übertragen. Den Link zum Radio-Livestream finden Sie kurz vor Sendebeginn auf dieser Seite.

