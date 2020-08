Stand: 15.07.2020 10:30 Uhr

Ihr Konzertbesuch im NDR

Die NDR Radiophilharmonie spielt seit Juli wieder im Großen Sendesaal des NDR. Zum Schutz vor Covid-19 sind dabei einige Dinge anders als sonst:

Die Konzerte dauern jeweils ca. eine Stunde und enthalten keine Pause. Das Orchester spielt in etwas kleinerer Besetzung als sonst, um den Mindestabstand auch auf der Bühne einzuhalten. Die Konzertprogramme passen sich dem an – und bleiben dennoch schön und spannend.

Um Ihre Sicherheit in Zeiten von Corona gewährleisten zu können, gelten selbstverständlich auch für Sie Abstandsregeln - beim Einlass in den Saal und im Saal selbst. Sie sitzen in ausreichender Distanz zu den anderen Gästen. Die Anzahl der zu belegenden Plätze im Großen Sendesaal ist dementsprechend reduziert. Sollten Sie unter Erkältungsbeschwerden oder Infektionen der oberen Atemwege leiden, bitten wir Sie, von einem Konzertbesuch unbedingt abzusehen!

Viele der folgenden Hinweise können sich aufgrund neuer Verordnungen des Landes Niedersachsen im Umgang mit Covid-19 im Laufe der nächsten Wochen noch ändern. Aktuell gilt für Konzerte im Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses in Hannover:



Bitte bringen Sie am Konzertabend folgende Dinge mit:



Ihr Konzertticket

Das bereits ausgefüllte Kontaktformular

Ihren Personalausweis oder ein vergleichbares Ausweisdokument

Ihren Mund-Nasen-Schutz

Stellen Sie sich außerdem bitte auf folgende Gegebenheiten ein:



Vor und nach den Zwischenzeit-Konzerten der NDR Radiophilharmonie zwischen September und Dezember 2020 fahren keine Shuttle-Busse der Üstra

Der Einlass in das Gebäude erfolgt ab einer halben Stunde vor Konzertbeginn. Bitte gehen Sie durch die Türen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Von dort aus werden Sie direkt zum Konzertsaal geleitet.

in das Gebäude erfolgt ab einer halben Stunde vor Konzertbeginn. Bitte gehen Sie durch die Türen am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Von dort aus werden Sie direkt zum Konzertsaal geleitet. Tragen Sie bitte, während Sie sich im Haus bewegen, einen Mund-Nasen-Schutz . Diesen können Sie während des Konzertes abnehmen.

. Diesen können Sie während des Konzertes abnehmen. Leider können wir Ihnen kein Catering anbieten.

anbieten. Die Toiletten stehen zur Verfügung. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln dürfen allerdings nur wenige Menschen zeitgleich die Waschräume betreten.

stehen zur Verfügung. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln dürfen allerdings nur wenige Menschen zeitgleich die Waschräume betreten. Die Lüftung (Klimaanlage) im Großen Sendesaal muss aufgrund des Gesundheitsschutzes auf Maximalbetrieb laufen. Daher kann es zu Zugluft kommen, und wir bitten Sie, sich bei der Wahl Ihrer Garderobe darauf einzustellen (Schal oder Jacke gerne mitbringen)!

(Klimaanlage) im Großen Sendesaal muss aufgrund des Gesundheitsschutzes auf Maximalbetrieb laufen. Daher kann es zu Zugluft kommen, und wir bitten Sie, sich bei der Wahl Ihrer Garderobe darauf einzustellen (Schal oder Jacke gerne mitbringen)! Ihre Garderobe nehmen Sie bitte mit in den Konzertsaal.

nehmen Sie bitte mit in den Konzertsaal. Bitte halten Sie zu jeder Zeit die Abstandsregeln (1,5 m) ein. Fordern Sie beim Einnehmen der Plätze ggf. andere Gäste auf, die Reihe nochmal zu verlassen, damit Sie ungehindert Platz nehmen können.

ein. Fordern Sie beim Einnehmen der Plätze ggf. andere Gäste auf, die Reihe nochmal zu verlassen, damit Sie ungehindert Platz nehmen können. Zusätzliche Information für Rollstuhlfahrer*innen und Nutzer*innen von Rollatoren: Bitte nehmen Sie den Eingang am NDR Ticketshop! Von dort werden Sie zum Aufzug geleitet. Ein Zugang in den Konzertsaal ist über den Lastenaufzug möglich, der nur in Begleitung einer Wachperson benutzt werden kann. Der Aufzug ist groß genug, um die Abstandsregel einzuhalten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist natürlich auch hier notwendig.

Ticketverkauf

Karten für Konzerte der NDR Radiophilharmonie sind aufgrund der besonderen Umstände nur beim NDR Ticketshop in Hannover zu erwerben. Mit Ausnahme der Kinder- und Familienkonzerte können Sie auch online buchen. Es greifen die bei Konzerten der NDR Radiophilharmonie üblichen Ermäßigungen.

NDR Ticketshop im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover



Telefon: (0511) 277 898 99

Telefax: (0511) 277 898 95



E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr

Die Konzerte zwischen September und Dezember 2020 gehen am Montag, 17. August 2020, in den Verkauf.

