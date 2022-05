Stand: 13.05.2022 12:00 Uhr Freistil-Konzerte in der Saison 2022/23

Unsere Konzertreihe für Grenzgänger*innen

In der Reihe Freistil ist der Name Programm: Jazz, Pop oder Filmmusik - in drei Konzerten werden Formate präsentiert, die die inhaltlichen Grenzen eines klassischen Orchesters innovativ ausloten. Egal, was auf dem Programm steht: Wir versprechen Ihnen einen einzigartigen Abend!

3 Konzerte im Großen Sendesaal des NDR, donnerstags, freitags und zweimal samstags jeweils 20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik