Voten Sie jetzt! Das Filmmusik-Wunschkonzert der NDR Radiophilharmonie Stand: 10.01.2023 14:00 Uhr Thriller, Fantasy oder Drama? Welche Filmmusik möchten Sie gerne hören? Voten Sie jetzt für das Wunschkonzert der NDR Radiophilharmonie am 13., 14. und 15. April 2023!

Als Finale der Reihe "Freistil" gibt es in der Saison 2022/23 ein ganz besonderes Konzert: Sie dürfen selbst bestimmen, was gespielt wird. "Star Wars", "Forrest Gump" oder doch "The Crown"? Unter dem Motto "Was ihr wollt!" dürfen Sie aus verschiedenen Filmmusiken wählen.

Und so funktioniert's

Kreuzen Sie einfach Ihre Lieblingstitel an. Pro Themenblock dürfen Sie 6 bzw. 3 Kreuze setzen. Zusätzlich haben Sie einen Wunsch frei: Tragen Sie ganz unten einen Titel Ihrer Wahl ein!

Viel Vergnügen beim Mitmachen wünscht Ihnen die NDR Radiophilharmonie.

Reichen Sie hier Ihre Musikwünsche ein! Die Teilnahme ist möglich bis zum 31. März 2023, 23:59 Uhr. Blockbuster Wählen Sie bis zu 6 Titel aus der Kategorie "Blockbuster": Star Wars Indiana Jones James Bond "Skyfall" Harry Potter Jurassic Park Star Trek Into Darkness Der Herr der Ringe Avatar Der Fluch der Karibik Titanic Mission: Impossible Spider-Man: Far From Home Der weiße Hai Zurück in die Zukunft Der besondere Film Wählen Sie bis zu 6 Titel aus der Kategorie "Der Besondere Film": Jenseits von Afrika Gladiator Chocolat Love Story Schindlers Liste A Beautiful Mind Cinema Paradiso Der Pate Der Englische Patient Forrest Gump Vom Winde verweht Casablanca Hateful 8 Enola Holmes Serien Wählen Sie bis zu 3 Titel aus der Kategorie "Serien": Haus des Geldes The Crown Game of Thrones Babylon Berlin House of Cards Sherlock Holmes Damengambit Downtown Abbey Bridgerton Ihr persönlicher Vorschlag Hier können Sie Ihren Wunschtitel eintragen: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Veranstaltungen "Was ihr wollt!" - das Filmmusik-Wunschkonzert Das große Filmmusik-Wunschkonzert mit Frank Strobel: Am 13., 14. und 15. April 2023, jeweils um 20 Uhr kommen Ihre Wünsche zur Aufführung. Tickets erhalten Sie schon jetzt unter diesem Link. mehr