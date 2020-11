Paavo Järvi & das NDR EO Stand: 27.11.2020 19:55 Uhr Paavo Järvi dirigiert Werke französischer Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts im Großen Saal der Elbphilharmonie. In Kürze finden Sie hier den Mitschnitt.

Die Veranstaltungen können aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider nicht mit Publikum stattfinden, aber das heutige Konzert wurde live übertragen.

IM LIVESTREAM - Fr, 27.11.2020 | 20 Uhr

ABGESAGT - Sa, 28.11.2020 | 21 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Paavo Järvi Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



FRANCIS POULENC

Sinfonietta

MAURICE RAVEL

Le Tombeau de Couperin

ALBERT ROUSSEL

Sinfonietta für Streichorchester op. 52

JACQUES IBERT

Divertissement Programmheft In meinen Kalender eintragen

Live ins Wohnzimmer

Die Rückkehr des viel beschäftigten Dirigenten Paavo Järvi zum NDR Elbphilharmonie Orchester war in dieser Saison eigentlich gar nicht geplant. Die zahlreichen Umplanungen aufgrund der Corona-Pandemie machen nun das Gastdirigat des derzeit wohl gefragtesten Sprosses der berühmten estnischen Dirigentenfamilie möglich - wenn auch leider nach wie vor im "Geisterkonzert" ohne Publikum im Saal, dafür per Livestream oder auf NDR Kultur in Ihrem Wohnzimmer

Francis Poulencs "Sinfonietta": Vive le plaisir!

Das Programm vereint französische Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts, die - die komplexen, monumentalen Ansprüche der romantischen Sinfonik ohnehin strikt ablehnend - wunderbar Corona-taugliche, klassizistisch inspirierte, raffiniert instrumentierte Musik geschrieben haben.

Für ein 1947 komponiertes Werk etwa wählte Francis Poulenc bezeichnenderweise den verkleinernden Titel "Sinfonietta", um damit auszudrücken, dass es ihm mehr auf das Vergnügen als auf einen ernsthaften Beitrag zur Gattung ankam. Mit ihrem Erfindungs- und Abwechslungsreichtum, ihrer erfrischenden Lebendigkeit und ihren zahlreichen Stil-Nachahmungen zeigt die Sinfonietta dafür ganz andere musikalische Qualitäten.

Ravel, Roussel & Ibert

Zwar nicht aus Vergnügen, aber mit ähnlichem stilistischen Ergebnis setzte Maurice Ravel in seiner Suite "Le Tombeau de Couperin" nicht nur der barocken Ästhetik des großen französischen Cembalisten François Couperin, sondern auch seinen im Ersten Weltkrieg gefallenen Kameraden ein Denkmal. Albert Roussel wiederum wählte für sein einziges Werk für Streichorchester, das er 1934 für das nur aus Frauen bestehende "Orchestre féminin de Paris" schrieb, den gleichen Titel wie sein Zeitgenosse Poulenc.

Frivole Zirkus- und Unterhaltungsmusik

Dass eine Dame auch den prominenten Kontrabass-Part seiner "Sinfonietta" übernehmen würde, hatte der Komponist übrigens selbst gar nicht für möglich gehalten … Sein Kollege Jacques Ibert schließlich folgte dem Zeitgeist der 1920er Jahre, indem er - frech und ungeniert - die altehrwürdigen musikalischen Welten der Oper, des Walzers und des "Sommernachtstraums" von Mendelssohn mit frivoler Zirkus- und Unterhaltungsmusik vermischte.

