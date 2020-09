Stand: 01.09.2020 10:30 Uhr

Heute live: Konzert mit Lisa Batiashvili

Endlich wieder Konzerte mit Publikum: Star-Geigerin Lisa Batiashvili und das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert freuen sich auf den Neustart ins Konzertleben.

Heute Abend im Livestream

Das Konzert am 1. September wird live auf NDR.de und in der NDR EO App sowie im Radio auf NDR Kultur übertragen. Der Mitschnitt steht im Anschluss für 30 Tage zum Nachschauen zur Verfügung. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig vor Konzertbeginn hier auf dieser Seite.

Saisoneröffnungskonzerte #1 und #2

Di, 01.09.2020 | 20 Uhr

Mi, 02.09.2020 | 18.30 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Lisa Batiashvili Geige

Alan Gilbert Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



SERGEJ PROKOFJEW

Violinkonzert Nr. 1 D-Dur op. 19

JOHANNES BRAHMS

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73



Alle Konzerte in der Elbphilharmonie finden im Stundenformat und ohne Pause statt. Weitere Informationen zu den Hygieneregelungen vor Ort finden Sie hier.

Sergej Prokofjew: Strahlend Heiteres vom "Enfant terrible"

Mit seinem ersten Violinkonzert überraschte Sergej Prokofjew bei seiner Uraufführung in Paris 1923 das Publikum: Von dem jungen Russen, der damals als "Enfant terrible" die Musikszene in Schwung brachte, hatte man nicht unbedingt Musik erwartet, die über weite Strecken so schön und heiter sein konnte. Der Geiger David Oistrach schwärmte von den "gesanglichen Themen", der "fantastischen Harmonik der Begleitung" und der "neuartigen Technik", vor allem aber vom "strahlenden Dur-Kolorit der ganzen Musik, die wie eine Landschaft vom Sonnenlicht übergossen ist."

Fast könne man meinen, er habe mit diesen Worten Brahms' Zweite Sinfonie gleich mit gemeint: Hier zeigt sich der Komponist nach der grüblerischen, kämpferischen Ersten nämlich vor allem von seiner lebensfrohen, melodischen, naturverliebten Seite. Unter anderem spielt Brahms im 1. Satz auf eine seiner berühmtesten Melodien an: auf das Wiegenlied "Guten Abend, gute Nacht…" Es gelang ihm hier das Kunststück, eine Sinfonie zu komponieren, die höchste kompositorische Disziplin unter einer leicht fasslichen, heiteren Oberfläche verbirgt. Doch Brahms wäre nicht Brahms, wenn nicht überall auch tiefe Abgründe lauerten …

