Blomstedt dirigiert Bruckner

Herbert Blomstedt eröffnet die Aboreihen C, D und F mit - natürlich - einer Bruckner-Sinfonie. "Kein anderer hat es geschafft, die Musik so mit Sinn und durchgehender Schönheit zu füllen", so der Maestro über Anton Bruckner.

Und seine unzähligen Bewunderer sagen es über ihn, Herbert Blomstedt, der seit mehr als 60 Jahren die Konzertsäle dieser Welt mit seinen demutsvollen Interpretationen, seiner uneitlen Persönlichkeit und seinem unstillbaren musikalischen Mitteilungsbedürfnis erfüllt.

Do, 17.10.2019 | 20 Uhr

Fr, 18.10.2019 | 20 Uhr

So, 20.10.2019 | 18 Uhr

Herbert Blomstedt Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



JOSEPH HAYDN

Sinfonie Nr.104 ("Londoner")

ANTON BRUCKNER

Sinfonie Nr. 6 A-Dur

Blomstedt und Bruckner

Die überragende Erfahrung des über 90-jährigen Maestro in Sachen Bruckner manifestierte sich bereits in etlichen CD-Aufnahmen mit verschiedenen Orchestern sowie in wiederholten Bruckner-Aufführungen mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester.

Herbert Blomstedt spielt in der Elbphilharmonie Kulturjournal - 14.10.2019 22:45 Uhr Autor/in: Ralf Dörwang Er ist 92 Jahre alt, aber kein bisschen müde: Der Dirigent Herbert Blomstedt. Mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester spielt er nun in Hamburg und Kiel.







Nun hat Blomstedt die zu Unrecht oft vernachlässigte Sechste Sinfonie im Gepäck. "Man will gar nicht, dass das Stück aufhört. Es wird schöner und schöner und schöner", beschreibt der Dirigent etwa den zweiten Satz dieser Sechsten. Bruckner selbst bezeichnete sie als seine "Keckste" – eine Charakterisierung, die ganz generell auch auf die Musik Joseph Haydns zutrifft, dessen kongeniale 104. Sinfonie das Konzert eröffnet.

