Heute live: "Le Grand Macabre"

Internationales Musikfest Hamburg

Fr, 10.05.2019 | 20 Uhr

So, 12.05.2019 | 20 Uhr

Mo, 13.05.2019 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen mit Habakuk Traber jeweils um 19 Uhr im Großen Saal



Elizabeth Watts Amanda

Marta Fontanals-Simmons Amando

Mark Schowalter Piet vom Fass

Werner Van Mechelen Nekrotzar

Wilbur Pauley Astradamors

Heidi Melton Mescalina

Claire de Sévigné Venus

Anthony Roth Costanzo Fürst Go-Go

John Relyea Schwarzer Minister

Andrew Dickinson Weißer Minister

Audrey Luna Chef der Gepopo

Rob Besserer Atmosphericist

Dávid Csizmár Ruffiack

Christoph Liebold Schobiack

Fabian Kuhnen Schabernack

Dirigent Alan Gilbert

Musikal. Assistenz Volker Krafft

NDR Elbphilharmonie Orchester

NDR Chor



Catherine Zuber Kostüme

Clifton Taylor Lichtdesign

Doug Fitch Regie



GYÖRGY LIGETI

Le Grand Macabre -

Oper in zwei Akten

(szenische Aufführung in englischer Sprache)



in Kooperation mit HamburgMusik



Original production by Giants Are Small directed by Doug Fitch and produced by Edouard Getaz. Adaptation by Elbphilharmonie Hamburg and NDR © 2019 Giants Are Small LP. All rights reserved.



Radio-Tipp:

Das Konzert am 10. Mai wird live von NDR Kultur im Radio übertragen.