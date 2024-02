Stand: 02.02.2024 14:54 Uhr Kosmos Bartók: Auftaktkonzert mit Gilbert & Levit live aus der Elphi

Willkommen zum "Kosmos Bartók" in der Elbphilharmonie: Alan Gilbert, Igor Levit und NDR Elbphilharmonie Orchester eröffnen das Festival - heute im Livestream!

Konzert im Livestream

ARTE Concert überträgt das Konzert im Videolivestream, NDR Kultur im Radio.

Bartók und Levit: Außergewöhnlich aufrichtig

Béla Bartók war nicht nur ein Komponist von besonderer "musikalischer Aufrichtigkeit" und eine "außergewöhnliche Persönlichkeit" - so der amerikanische Kollege Aaron Copland -, sondern auch ein ausgezeichneter Pianist und Klavierpädagoge. Kein Wunder, dass seine Klavierkonzerte eine zentrale Stellung in seinem Schaffen einnehmen - und somit auch im NDR Festival "Kosmos Bartók"! Für das Festival konnte das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert keinen Geringeren als den deutschen Pianisten Igor Levit gewinnen. Mit seinen gleichzeitig intellektuell reflektierten wie emotional tief durchdrungenen Interpretationen, seinem gesellschaftlichen Engagement und seiner mutigen politischen Stimme für Gleichberechtigung hat er sich auf und jenseits der Konzertbühne großen Respekt verschafft. Und über den fantastischen Beethoven-Interpreten und musikalischen Anwalt der Völkerverständigung wäre sicherlich auch Béla Bartók selbst begeistert gewesen.

Für viele gilt das dritte und letzte Klavierkonzert - kurz vor dem Tod des Komponisten im Jahr 1945 entstanden - als Summe von Bartóks Schaffen. Schon der bestechend schöne, schlichte, melodische Beginn des Werks gibt die Richtung vor: "Es hat ein wunderbares inneres Gleichgewicht, ist voll Humor, in sich vollends erfüllt", beschrieb der amerikanische Pianist György Sándor das dritte Klavierkonzert.

Zwischen Tradition und Moderne

Umrahmt wird das Klavierkonzert von zwei Werken aus Bartóks späterer Schaffensphase: Das Divertimento für Streichorchester entstand 1939 im Auftrag von Paul Sacher als letztes Werk in der ungarischen Heimat des Komponisten, bevor dieser ins Exil in die USA floh. Bartók orientierte sich an der barocken Form des "Concerto grosso", das durch den typischen Wechsel aus solistischen und Tutti-Passagen gekennzeichnet ist. Wer allerdings einen Abklatsch von Vivaldi, Bach und Co. erwartet, hat die Rechnung ohne Bartók gemacht: Rhythmische Akzente, volkstümliche Charaktere und dynamische Kontraste verleihen der Musik einen typisch Bartók’schen, zwischen Tradition und Moderne vermittelnden Anstrich.

Ähnliches lässt sich auch über das berühmte "Konzert für Orchester" sagen, das der Exilant in den USA für Serge Koussevitzky und sein Boston Symphony Orchestra schrieb: Von Anklängen an ungarische Volksmusik über Zitate aus E- und U-Musik seiner Zeit bis hin zu einem hörbar "jazzy" angehauchten Finale reicht der Bogen in diesem virtuosen Stück, dem man überhaupt nicht anhört, das sein angekränkelter Urheber eigentlich schon mit dem Komponieren aufhören wollte …

