Kosmos Bartók - Ein Festival des NDR

Béla Bartók für alle - NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Radiophilharmonie, NDR Bigband und NDR Vokalensemble bringen in acht Konzerten jede Menge Bartók auf die Bühne. Außerdem dabei: Igor Levit und das Jerusalem Quartet.

Béla Bartók - Schlüsselfigur der Musik des 20. Jahrhunderts

"Er war in einem umfassenderen Sinne als jemals ein Musiker vor ihm und nach Mozart ein Vollblut-Musiker, der sich jedem anderen Interesse im Leben verschloss." So erinnerte sich der Komponist Cecil Gray an Béla Bartók - ohne Übertreibung wohl eine "Schlüsselfigur der Musik des 20. Jahrhunderts" (Witold Lutosławski).

Als Komponist und Musikethnologe gelang es Bartók, die Traditionen der Kunst- und Volksmusik zu vereinen, mit den Errungenschaften der Moderne zu verbinden und im Ergebnis genau den richtigen Ton zwischen populär und anspruchsvoll zu treffen. Als Pianist und Pädagoge prägte er ganze Generationen von Klavierschüler*innen.

Achtmal Bartók im NDR Festival

Kein Wunder, dass Musiker*innen bis heute mit Leidenschaft in den unvergleichlichen "Kosmos Bartók" eintauchen. Zwei davon sind Chefdirigent Alan Gilbert und Starpianist Igor Levit, die sich im NDR Festival u. a. dem Zyklus der drei Klavierkonzerte des Ungarn widmen. In insgesamt acht Konzerten mit den NDR Ensembles und dem Jerusalem Quartet kommen daneben weitere Höhepunkte aus Bartóks vielseitigem Schaffen zur Aufführung - wer bekäme da nicht "Bock auf Bartók"?