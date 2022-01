Jetzt live aus der Elbphilharmonie: Esa-Pekka Salonen dirigiert Stand: 21.01.2022 20:00 Uhr Stream aus der Elphi: Im ersten von zwei Programmen, mit denen das NDR Elbphilharmonie Orchester Esa-Pekka Salonen in den Mittelpunkt rückt, geht es um antike Mythen und französische Farben.

Livestream am 21. Januar

Das Konzert vom 21. Januar wird auch als Videolivestream übertragen. Den Player zum Konzert finden Sie um 20 Uhr ganz oben auf dieser Seite. Stimmen Sie sich jederzeit ein mit "Klassik to go" zu Berlioz' "Symphonie Fantastique".

Weitere Informationen 8 Min Klassik to go - Hector Berlioz' "Symphonie fantastique" Alles Wissenswerte um Hector Berlioz' "Symphonie fantastique": Knapp und kompakt zusammengefasst in "Klassik to go" zum Download. 8 Min

Konzerte in 2G+ mit Abstand

Bitte beachten Sie: Alle Konzerte finden nach der 2G+-Regel statt. Der Besuch ist nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Corona-Test sowie geboosterten Personen möglich. In Rücksicht auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen behalten wir im Sinne eines sicheren Konzertbesuchs für dieses Konzert die Schachbrettbestuhlung mit Abständen bei. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Elbphilharmonie.

Programmänderung

Im ersten Teil des Konzerts erklingt ausschließlich Esa-Pekka Salonens Werk "Gemini". Die ursprüngliche angekündigte "Castor und Pollux"-Suite von Jean-Philippe Rameau entfällt ersatzlos.

Esa-Pekka Salonen

Selten findet man im heutigen Konzertbusiness so überzeugende Mehrfachbegabungen: Ist Esa-Pekka Salonen komponierender Dirigent oder dirigierender Komponist? Oder komponierender, dirigierender Musikvermittler und Festivalleiter?

Der umtriebige Finne ist aktuell nicht nur Chef des San Francisco Symphony Orchestra und des Philharmonia Orchestra. "Nebenbei" findet der Absolvent der legendären Talentschmiede an der Sibelius-Akademie in Helsinki auch immer wieder Zeit, eindrucksvolle Werke zu schreiben, die in der ganzen Welt von den besten Orchestern aufgeführt werden. Doch als ob das nicht genug wäre, hat sich Salonen in den vergangenen Jahren auch noch einen Ruf als unermüdlicher Innovator des Musikbetriebs, Pionier digitaler Vermittlungsformen und engagierter Festivalgründer erarbeitet.

Weitere Informationen Esa-Pekka Salonen: Multitalent im Kulturbereich Der Finne Esa-Pekka Salonen ist nicht nur ein gefeierter Dirigent und Komponist, er hat auch andere Talente. Ein Porträt. mehr "Unangenehmes vermeiden!" Der Komponist Esa-Pekka Salonen Mit atonalen Klängen hat er als Student jede Party gesprengt. Heute verführt er mit seiner Musik das Konzertpublikum. mehr

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester gestaltet der Finne im Januar 2022 im Rahmen eines zweijährigen Salonen-Schwerpunkts zwei Porträtkonzerte mit eigenen und fremden Werken.

Salonen: Gemini - Pollux & Castor

Im ersten Programm der Salonen-Porträtwoche beim NDR Elbphilharmonie Orchester dirigiert der Finne sein 2018/19 uraufgeführtes Werk "Gemini" erstmals in Deutschland. Genau wie die beiden ungleichen Zwillinge der griechisch-römischen Mythologie verbindet seine beiden Sätze "Pollux" und "Castor" eine gemeinsame DNA, wenn auch die musikalischen Erscheinungsbilder völlig unterschiedlich ausfallen.

Berlioz: Klanggewordener Drogenrausch

Ein Pionier der französischen Musikgeschichte steht dann nach der Pause auf dem Programm: Hector Berlioz und seine berühmte "Symphonie fantastique", die in revolutionären, effektvollen Orchesterfarben die Liebessehnsucht und den Opiumrausch eines leidenschaftlichen Künstlers nachzeichnet.

weiterer Konzerttermin Programmänderung: Salonen dirigiert Nielsen, Salonen & Grieg Programmänderung: Esa-Pekka Salonen dirigiert Werke von Nielsen, Grieg und sich selbst. Mit dabei: Klarinettist Christoffer Sundqvist. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Elbphilharmonie Orchester | 21.01.2022 | 20:00 Uhr