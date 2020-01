Stand: 18.01.2020 18:05 Uhr

Heute im Livestream: Dohnányi dirigiert Ligeti & Tschaikowsky

Er ist ein weit mehr als gern gesehener Gast beim NDR Elbphilharmonie Orchester: Maestro Christoph von Dohnányi. Am 13. Januar erhielt der internationale Superstar in Hamburg die Johannes-Brahms-Medaille. Mit György Ligetis Doppelkonzert und Peter Tschaikowskys hochemotionaler "Pathétique" feiert der ehemalige Chefdirigent sozusagen seinen 90. Geburtstag nach. Als Solist des Abend ist Oboist Kaley Kuljus dabei.

Dohnányi über Tschaikowsky 17.01.2020 20:00 Uhr Autor/in: Yaltah Worlitzsch "Große Werke brauchen keine Titel", sagt der ehemalige Chefdirigent Christoph von Dohnányi über Tschaikowskys 6. Sinfonie. Denn: "Ich halte es für eine seiner besten Kompositionen."







Heute Abend im Livestream

Das Konzert am 18. Januar wird im Video-Livestream im Internet übertragen - hier auf dieser Seite und in der NDR EO App.

Fr, 17.01.2020 | 20 Uhr

Sa, 18.01.2020 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen mit Julius Heile jeweils um 19 Uhr im Großen Saal



Christoph von Dohnányi Dirigent

Henrik Wiese Flöte

Kalev Kuljus Oboe

NDR Elbphilharmonie Orchester



CHARLES EDWARD IVES

The Unanswered Question

GYÖRGY LIGETI

Doppelkonzert für Flöte, Oboe und Orchester

PETER TSCHAIKOWSKY

Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 "Pathétique"



Radiotipp:

Das Konzert am 17. Januar ist live zu hören auf NDR Kultur. Tickets Programmheft In meinen Kalender eintragen

Standing Ovations für einen großen Künstler

Als Christoph von Dohnányi in der vergangenen Saison nach langer Zeit ans Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters zurückkehrte, wollte ihn das Publikum am Ende nicht wieder gehen lassen: Standing Ovations beschlossen eine intensive Interpretation von Bruckners Achter Sinfonie und würdigten die überwältigende künstlerische Leistung des ehemaligen Chefdirigenten.

Auf das nächste Comeback muss man nun nicht lange warten: Wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag ist Maestro von Dohnányi wieder auf der Bühne der Elbphilharmonie zu erleben, für deren Bau er sich seinerzeit maßgeblich engagierte.

Ligeti, Tschaikowsky, Ives

Er bringt unter anderem ein Stück mit, das er vor nunmehr fast 50 Jahren zur Uraufführung gebracht hat: das Doppelkonzert des späteren Hamburger Hochschulprofessors György Ligeti.

Den Gipfelpunkt des Abends aber markiert Peter Tschaikowskys hochemotionale "Pathétique". Mit leidenschaftlichen Klängen entrollt der Komponist vor unseren Ohren ein gewaltiges sinfonisches Panorama menschlicher Sorgen, Freuden, Leiden und Hoffnungen.

Charles Ives wählte dagegen in "The Unanswered Question" für das ganz große Thema eine denkbar kleine Form: Gerade mal acht Minuten dauert das Stück, in dem die Trompete sieben Mal die Frage nach den letzten Dingen stellt - auf die es natürlich keine abschließende Antwort geben kann.

Dieses Thema im Programm: NDR Elbphilharmonie Orchester | 18.01.2020 | 20:00 Uhr