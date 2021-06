Stand: 08.06.2021 11:00 Uhr Abonnementreihen A und B 2021/2022

Reihe A: 8 Konzerte in der Elbphilharmonie am Donnerstag, 20 Uhr

Reihe B: 7 Konzerte in der Elbphilharmonie am Sonntagvormittag, 11 Uhr, 1 Konzert am Freitagabend, 20 Uhr

Die Programme im Überblick Konzert Datum Dirigent / Solist Werke von A1

B1 Do, 14.10.2021

So, 17.10.2021 Alan Gilbert

Renée Fleming

NDR Elbphilharmonie Orchester Messiaen

Bruckner mehr A2

B2 Do, 18.11.2021

So, 21.11.2021 Manfred Honeck

Frank Peter Zimmermann

NDR Elbphilharmonie Orchester Martinu

Bartók

Mahler mehr A3

B3 Do, 16.12.2021

So, 19.12.2021 Omer Meir Wellber

Augustin Hadelich

Eli Danker

NDR Elbphilharmonie Orchester Britten

Milch-Sheriff

Beethoven mehr A4

B4 Do, 20.01.2022

So, 23.01.2022 Esa-Pekka Salonen

NDR Elbphilharmonie Orchester Rameau

Salonen

Berlioz mehr A5

B5 Do, 24.03.2022

So, 27.03.2022 Ingo Metzmacher

Pierre-Laurent Aimard

NDR Elbphilharmonie Orchester Messiaen

Murail

Ravel

Debussy mehr A6

B6 Do, 19.05.2022

So, 22.05.2022 Alan Gilbert

Emanuel Ax

NDR Elbphilharmonie Orchester Neikrug

Brahms mehr A7

B7 Do, 02.06.2022

So, 05.06.2022 Semyon Bychkov

Wiebke Lehmkuhl

Knabenchor Hannover

Damen des Rundfunkchores Berlin

NDR Elbphilharmonie Orchester Mahler 3 mehr A8

B8 Do, 16.06.2022

Fr, 17.06.2022 (!) Herbert Blomstedt

NDR Elbphilharmonie Orchester Mozart

Bruckner mehr

