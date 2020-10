Geir Lysne bleibt bis 2023 Chefdirigent der NDR Bigband Stand: 16.10.2020 16:01 Uhr Der norwegische Komponist und Arrangeur Geir Lysne, bekannt und beliebt für seine innovativen Projekte, bleibt bis 2023 Chefdirigent der NDR Bigband.

Die NDR Bigband und Geir Lysne verlängern ihre Zusammenarbeit über das Jahr 2021 hinaus bis zum Sommer 2023. Intendant Joachim Knuth und Katja Marx, Programmdirektorin Hörfunk, haben eine entsprechende Vereinbarung mit Geir Lysne, der seit 2016 Chefdirigent des Ensembles ist, unterzeichnet.

"Geir Lysne hat gezeigt, dass er alles, was ein Bigband-Leiter braucht, verkörpert", so Katja Marx. "Er ist kreativ, originell und stets der Kunst und den Menschen gegenüber aufgeschlossen. Ich freue mich, dass die NDR Bigband ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm fortsetzt."

"Ich fühle mich äußerst geehrt, meine Arbeit als Chefdirigent der interessantesten Big Band, die ich kenne, weiterzuführen", freut sich der Norweger. Die NDR Bigband habe eine große Tradition darin, innovativ zu sein. "Und mit der neuen Generation, die jetzt in die Band eintritt, kann ich mir keinen besseren Ort vorstellen, um als Dirigent und Komponist zu arbeiten und meine künstlerischen Visionen zu entwickeln."

Geir Lysne wurde am 9. Oktober 1965 in Trondheim (Norwegen) geboren. Er studierte von 1988 bis 1993 Saxofon und Komposition an der Norwegischen Musikakademie. Seit 2009 hat er dort eine Professur für Komposition und Arrangement inne. Als Dirigent und Arrangeur arbeitete er mit 25 Ensembles, darunter die bedeutendsten Bigbands Europas, aber auch klassische Formationen wie die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker oder das Dänische DR Vokalensemblet. Regelmäßig arbeitet er auch mit dem Norwegian Wind Ensemble zusammen. 1999 gründete er eine eigene Bigband, das Geir Lysne Listening Ensemble. Für die NDR Bigband komponierte er wegweisende Projekte, wie "Watt About", Polar Soundscapes, About Penderecki, Big Baroque und ein "Raumkonzept" für die Elbphilharmonie.

