Stand: 07.06.2022 11:30 Uhr Tickets & Konzertbesuch in Hamburg

Der Ticketvorverkauf beginnt am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 10 Uhr in den drei Vorverkaufsstellen der Elbphilharmonie und um 12 Uhr online, in der App sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Einzelne Konzerte, insbesondere Veranstaltungen im Rahmen von Festivals, können erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Vorverkauf gehen

Bestellung von Tickets - online, per Telefon oder persönlich

Nutzen Sie unseren Online-Service über die jeweilige Veranstaltungsseite oder wählen Sie die Tickethotline: täglich 10-20 Uhr, feiertags 15-20 Uhr unter der (040) 357 666 66.

Das All-Inclusive-Ticket

Unsere Ticketpreise verstehen sich als Bruttopreise. Dabei sind folgende Leistungen inkludiert:

das Programmheft zum Konzert

das HVV-Kombiticket: Mit Ihrer Konzertkarte fahren Sie mit dem HVV gratis und ganz entspannt zu Ihrer Veranstaltung. Gültig im Gesamtbereich des HVV, einschließlich Schnell- und Nachtbus.

10 % Vorverkaufsgebühr

Ticketsystemgebühren

die Plaza-Gebühr der Elbphilharmonie: Eintrittskarten für Konzerte im Großen und im Kleinen Saal ermöglichen den Zutritt zur Plaza ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn.

Ticketkauf an der Abendkasse

Corona-bedingt können sich Einschränkungen beim Besuch der Abendkasse ergeben. Damit immer alle rechtzeitig im Saal sein können, behalten wir uns bei großem Andrang an der Abend- /Tageskasse vor, Karten nur nach Preiskategorie, nicht nach persönlicher Platzwahl zu verkaufen.

Bitte beachten Sie: Da reservierte Plätze mitunter erst wenige Tage vor dem Konzert noch für den Verkauf freigegeben werden, lohnt sich die Anfrage nach Karten auch kurzfristig.

Ermäßigungen

Bis zum vollendeten 30. Lebensjahr erhalten Konzertbesucher:innen eine Ermäßigung von 50 % im Vorverkauf.

erhalten Konzertbesucher:innen eine Ermäßigung von 50 % im Vorverkauf. Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung erhalten mit Vorlage Ihres Schwerbehindertenausweises eine Ermäßigung von 50 %. Sofern im Ausweis ein "B" vermerkt ist, erhält die Begleitperson eine Freikarte (buchbar unter [040] 357 666 66 und in den Vorverkaufsstellen der Elbphilharmonie).

erhalten mit Vorlage Ihres Schwerbehindertenausweises eine Ermäßigung von 50 %. Sofern im Ausweis ein "B" vermerkt ist, erhält die Begleitperson eine Freikarte (buchbar unter [040] 357 666 66 und in den Vorverkaufsstellen der Elbphilharmonie). Inhaber der NDR Kultur Karte erhalten auf ein begrenztes Kartenkontingent eine Ermäßigung von 10 % beim Kauf von bis zu zwei Tickets.

erhalten auf ein begrenztes Kartenkontingent eine Ermäßigung von 10 % beim Kauf von bis zu zwei Tickets. Die Elbphilharmonie Card sichert eine Ermäßigung von 10 % für ein begrenztes Kartenkontingent beim Kauf von bis zu zwei Tickets.

sichert eine Ermäßigung von 10 % für ein begrenztes Kartenkontingent beim Kauf von bis zu zwei Tickets. Junge Besucher unter 30 Jahren zahlen mit dem REDticket für unsere Konzerte ab einer Woche vorher nur 10 € für die besten verfügbaren Plätze.

Hier ist das REDticket erhältlich:

in den Konzertkassen im Brahms Kontor und in der Elbphilharmonie, spontan an der Abendkasse, bei der Online-Buchung über diese Website (Konzert auswählen, Ticket buchen und dabei die Ermäßigung auswählen) oder telefonisch unter: +49 40 357 666 66.

Personalisierte Tickets

Unsere Tickets sind personalisiert. Es bedeutet für Sie, dass Sie als Ticketkäufer:in bitte Ihren Namen in das auf Ihrem Ticket dafür vorgesehene Feld eintragen. Zur Kontrolle behalten wir uns vor, Sie beim Einlass um das Vorzeigen eines Lichtbildausweises zu bitten.

Eine Weitergabe von Tickets ist nur zulässig, wenn der/die Erwerber:in den Veranstaltungsvertrag, der mit dem Kauf eines Tickets geschlossen wurde, mit sämtlichen Rechten und Pflichten übernimmt und der Veranstalter zustimmt. Die Zustimmung des Veranstalters gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen als erteilt. Diese sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH geregelt.

Erlaubt ist danach in der Regel eine Weitergabe im privaten Familien- oder Bekanntenkreis - sowohl als Geschenk als auch gegen Erstattung des ursprünglichen Ticketpreises. In diesem Fall streichen Sie bitte Ihren auf dem Ticket eingetragenen Namen durch und tragen Sie den Namen des neuen Berechtigten ein.

Verboten ist insbesondere der Weiterverkauf von Tickets über Internet-Marktplätze. Wir behalten uns vor, Ticketinhaberinnen und -inhabern den Zutritt zur Veranstaltung zu verweigern, die ihre Tickets nicht rechtmäßig erworben haben.

Warnung vor dem Zweitmarkt

Im Internet werben einige Online-Plattformen mit Tickets für ausverkaufte Veranstaltungen in der Elbphilharmonie. Es handelt sich dabei um Zweitmarkt- Anbieter, die zum Teil Tickets aus dubiosen Quellen und zu stark überhöhten Preisen anbieten. Nur der Kauf an offiziellen Vorverkaufsstellen und über ndr.de/eo bzw. über den dort beim jeweiligen Konzert angegebenen Ticketlink schützt vor bösen Überraschungen.

Bild- und Tonaufnahmen

Bild- und Tonaufnahmen im Konzertsaal sind allein den Profis vom NDR erlaubt, dem Publikum dagegen untersagt. Wer es doch probiert, kann für dadurch entstandenen Schaden haftbar gemacht werden. Der Schutz unserer Künstler:innen gebietet uns dieses Vorgehen.

Termin- oder Programmänderungen

Änderungen von Besetzung, Programm und Terminen bleiben wie immer vorbehalten. Sollte ein Konzert aus Gründen, die der NDR nicht zu vertreten hat, nicht durchführbar sein, können daraus keine Ansprüche gegen den NDR abgeleitet werden. Durch zusätzliche Technikaufbauten bei einzelnen Konzerten kann es in seltenen Fällen zu kurzfristigen Umplatzierungen kommen.

Corona-Hinweis

Bitte beachten Sie: Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation kann es zu Änderunge im Konzertbetrieb kommen. Über unsere Website, die App und die sozialen Medien erhalten Sie alle aktuellen Informationen.

Gebündelte Informationen zu den geltenden (Hygiene-)Vorschriften und Abstandsregelungen finden Sie bei unserem Vertriebspartner, der ELBGmbH unter: