Stand: 13.11.2023 11:12 Uhr "School's Out - It's Bigband Time" in Schleswig-Holstein

Es ist wieder soweit: Die Schultour führt die NDR Bigband und ihre Crew im Rahmen der Education-Projekte jedes Jahr in ein anderes Bundesland im Sendegebiet. Vom 22. bis 26. Januar 2024 geht es nach Schleswig-Holstein.

School's Out - It's Bigband Time Workshops

15. und 16. Januar 2024



Konzerte

22. bis 26. Januar 2024

Auf die Bühne mit den Großen

Wenn die NDR Bigband zum Schulkonzert anrollt, ist es mit ein paar Instrumentenkoffern und Notentaschen nicht getan. Gut zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker, Licht- und Tontechnikerinnen und -techniker und selbstverständlich eine Dirigentin oder ein Dirigent verteilen sich mit dem gesamten Equipment auf zwei Lkw und einen Bus. Mit diesem Aufgebot reist die NDR Bigband zu Schulen im norddeutschen Sendegebiet, um mit den Nachwuchs-Bigbands vor Ort gemeinsam ein Konzert zu spielen.

Sich in der eigenen Schulaula mit den Profis die Bühne zu teilen, mit Licht und Ton wie die Großen - für die Schülerinnen und Schüler ein Highlight. Wenn dann noch ein Mitglied der NDR Bigband spontan anbietet, in dem sorgfältig einstudierten Jazz-Standard der Schulband ein Solo zu spielen, ist das kaum noch zu toppen.

Bei solchen Begegnungen geht es aber nicht nur um das beeindruckende Konzerterlebnis. Vielmehr möchte die NDR Bigband die nachhaltige Begeisterung für den Jazz und das Musizieren des Nachwuchses fördern.

Workshops und Konzerte mit der NDR Bigband

In Vorbereitung auf das Schulkonzert besuchen Musikerinnen und Musiker der NDR Bigband Ihre Schulbigband für einen halbtägigen Workshop am 15. oder 16. Januar 2024 in Ihrem Probenraum.

