NDR Bigband: Saison 2023/2024

Mit dem Programm der Saison 2023/2024 beweist die NDR Bigband aufs Neue die Vielfältigkeit und Spannungskraft eines Jazzorchesters. Nikki Iles bleibt als "Composer in Residence" der Band noch bis Ende 2023 erhalten.

In der Saison 2023/2024 reihen reihen sich Uraufführungen neben Kompositionen und Arrangements von Steve Gray und dem Improvisationsprojekt "EmojiComp" ein. Zahlreiche Konzerte im und außerhalb des norddeutschen Sendegebiets runden die Saison ab.

Aboreihe in Hannover und Hamburg: Vier Konzerte - Vier Uraufführungen

Die vier Abonnementskonzerte der NDR Bigband präsentieren vier individuelle Visionen eines fest in der Gegenwart verwurzelten, orchestralen Jazz. Während Chefdirigent Geir Lysne in seinen "Bartók Conversations", einem fiktivem Dialog mit Béla Bartók, eine Brücke schlägt zwischen den Sphären Jazz, folkloristischer und komponierter europäischer Musik, hinterfragt Julius Gawlik in seinem Konzertprogramm "Tauchen" die Art und Weise, in der wir Musik wahrnehmen und verarbeiten. Nikki Iles plädiert mit "A Love of Imperfect Things" dafür, die Lebendigkeit des Schöpfungsprozesses höher zu schätzen als die Abgeschlossenheit des Perfekten. In Percy Pursgloves Aktualisierung des antiken Hades-Motivs vor dem Hintergrund aktueller Flüchtlingstragödien entfaltet sich schließlich ein reichhaltiges Panorama von Klängen, Farben und Zwischentönen musikalischer Zeitverbundenheit.

Die Sonderkonzerte der Saison

Ein weiteres Auftragswerk hat der US-amerikanische Trompeter, Komponist und Bandleader Tim Hagans mit im Gepäck: Mit "The Key of Synesthesia" erforscht Tim Hagans die Farben der Bigband. Die NDR Bigband und Tim Hagans verbindet eine lange musikalische Freundschaft, aus der auch die beiden CD-Veröffentlichungen "Faces under the Influence - A Jazz Tribute to John Cassavetes" und "A Conversation" zeugen.

Im Rahmen der Reihe Masters of Jazz präsentiert die NDR Bigband unter der Leitung von Jörg Achim Keller einen Querschnitt aus dem umfangreichen Werk der britischen Jazzlegende Steve Gray. Steve Gray war bis zu seinem Tod im Jahre 2008 ein gefragter Bandleader und Arrangeur und schrieb der NDR Bigband unzählige Programme auf den Leib.

"EmojiComp", ein neues Improvisationsprojekt von Geir Lysne und Percy Pursglove, führt im letzten Sonderkonzert der Saison vor, wie es klingt, auf Basis von Emojis zu improvisieren.

Nikki Iles: Composer in Residence 2023

Über das Komponistenpodium kam die NDR Bigband mit Nikki Iles in Kontakt. Eine erste Zusammenarbeit verlief so inspirierend und erfolgreich, dass die Band beschloss, sie als Composer in Residence für das Kalenderjahr 2023 einzuladen. Im zweiten Halbjahr ist Nikki Iles gemeinsam mit der NDR Bigband in beiden Abonnements sowie in einem Gastkonzert in der Cadogan Hall in ihrer Heimat London zu erleben.

