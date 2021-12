Stand: 17.12.2021 13:57 Uhr Feiern Sie live mit NDR Schlager ins neue Jahr!

NDR Schlager ist Silvester live für Sie da! Feiern Sie mit uns ins neue Jahr - oder besser: mit Michael Thürnau. Der Moderator ist am letzten Abend des Jahres (ab 20 Uhr) der Zeremonienmeister und freut sich schon auf seine große Silvester-Sause mit den Hörerinnen und Hörern von NDR Schlager. Für die richtige Feierstimmung hat er bereits etliche musikalische Knaller und Raketen aus den Archiven gepickt. Dazu gehören angesagte Stimmungshits genauso wie die Musik der großen Stars der Szene wie Abba, Helene Fischer, Roland Kaiser oder Andrea Berg. Auch der traditionelle Walzer um Mitternacht darf natürlich nicht fehlen. Begrüßen Sie gemeinsam mit uns das neue Jahr 2022 - mit Schlagern, Gags und guter Laune in der Sendung "Thüraus Silvesterparty". Zu hören am 31. Dezember, ab 20 Uhr, auf NDR Schlager.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 31.12.2021 | 20:00 Uhr