Stand: 29.10.2021 10:00 Uhr Mehr Radio: DAB+

Was kann DAB+ einfach besser? Mit der neuen Technik erhält man rauschfreien Hörgenuss, mehr Programme und Zusatzinformationen. DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ist der neue digitale Rundfunkstandard, mit dem die Radioprogramme des NDR in Norddeutschland bereits von 8 Millionen Menschen terrestrisch über Antenne empfangbar sind. Das norddeutsche Schlagerradio NDR Schlager kommt zu Ihnen über DAB+. Alternativ ist NDR Schlager auch im Radio-Livestream im Internet zu hören, in der NDR Radio App, über den Satelliten Astra (DVB-S) sowie auf dem Fernsehgerät über DVB-T2.

Digitales Antennenradio für Empfang

Voraussetzung für den Empfang von DAB+ ist ein digitales Antennenradio, das diesen Standard unterstützt. Es gibt mittlerweile für jeden Geschmack das passende DAB+ Radio. Vom Radiowecker, Bad- und Küchenradio bis hin zur HiFi-Anlage. Die Bedienung ist sehr einfach. Das Digitalradio sucht automatisch nach den verfügbaren Programmen und listet sie auf. Man wählt lediglich die Namen der gewünschten Programme aus. Das Suchen nach Frequenzen wird damit überflüssig.

Der Ausbau des DAB+ Sendernetzes für die NDR Programme erfolgt schrittweise und nach einem strikten Plan um die finanziellen Mittel, die für den DAB+ Ausbau von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) effizient zu nutzen: In der Anfangsphase wurden die Metropolen und die Hauptautobahnstrecken versorgt, um möglichst schnell viele Menschen zu erreichen. Nun folgen sukzessive Städte und Regionen. Es wird jahresweise ein entsprechender Ausbauplan erstellt und veröffentlicht.

In den letzten Jahren konnten bereits eine Reihe von Versorgungslücken in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachen geschlossen werden. Ebenso ist seit 2017 die Verbreitung von NDR Schlager via Satellit (Astra) dazu gekommen, seit April 2021 auch über das Antennenfernsehen DVB-T2.

Erstklassiger Klang und Extrafunktionen

Durch die digitale Technik garantiert DAB+ einen glasklaren rauschfreien Empfang. Außerdem sind eine Reihe von Zusatzinformationen abrufbar, die das programmliche Angebot erweitern. Die gespielten Musiktitel werden in Textform angezeigt. Darüber hinaus, wenn das Radio ein Farbdisplay hat, gibt es programmbegleitende Bilder als sogenannte Slideshow. CD-Cover der laufenden Musik, aktuelle Nachrichtenschlagzeilen, Wetterberichte und Programmtipps werden auf diese Weise grafisch dargestellt. Für den Empfang dieser Zusatzinformationen wird kein Internetzugang benötigt - es kommt alles ohne zusätzliche Kosten über die Antenne des Digitalradios.