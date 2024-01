Willkommen bei NDR Schlager Die schönsten Schlager aller Zeiten – zu empfangen über DAB+, die NDR Radio App und im Internet.

NDR Schlager – Im Norden zuhaus

Wenn Ina Müller vom „Wind vun Hamborg“ singt und Hans Albers sein legendäres „La paloma“ anstimmt, dann haben Sie NDR Schlager eingeschaltet. Eine gute Wahl. Immer mehr Menschen in Norddeutschland (und nicht nur dort) entscheiden sich für unser Programm. Hier hören Sie Musik von Santiano, Rolf Zuckowski, Truck Stop, Godewind und Knut Kiesewetter. Freddy Quinn wünscht sich „Junge, komm bald wieder“ und Volker Lechtenbrink besingt, was er am Norden mag.

Unverwechselbar norddeutsches Flair

Neben der Musik ist Plattdeutsch wichtiges Standbein von NDR Schlager. Yared Dibaba präsentiert jeden Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler in „Platt Schnack Mucke“. Außerdem übernimmt NDR Schlager plattdeutsche Angebote aus den NDR Landesprogrammen, darunter „Wi snackt platt“, „De Klönkist“ und „Von Binnenland und Waterkant“. Auch das niederdeutsche Hörspiel findet hier ein Zuhause. NDR Schlager ist ein gemeinschaftliches Projekt aller vier Landesprogramme unter der Federführung des Landesfunkhauses Niedersachsen.

VIDEO: Wir sind NDR Schlager - Das Musikvideo (3 Min)