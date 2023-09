Carlo kennt sie alle NDR-Urgestein und Kult-Moderator – Carlo von Tiedemann geht immer samstags bei NDR Schlager auf Sendung. Er präsentiert von 10 bis 12 Uhr die schönsten Schlager und die besten Oldies.

James Last, Peter Maffay, Rudi Carrell, Vicky Leandros, Volker Lechtenbrink, Mike Krüger – Carlo kennt sie alle. Er traf die großen Stars in der Aktuellen Schaubude, bei Veranstaltungen oder in der Kneipe.

Über diese Begegnungen erzählt Carlo von Tiedemann immer samstags von 10 bis 12 Uhr bei NDR Schlager. Musikalisch umstellen muss er sich nicht. „Ich war schon immer ein Schlagerfuzzi“, verrät das NDR-Urgestein. „Ich find Schlager einfach geil. Das kommt auch durch meine fast 20 Jahre bei der Aktuellen Schaubude.

Carl Ferdinand Hanns-Joachim Franz Friedrich von Tiedemann erblickte am 20. Oktober 1943 im pommerschen Stargard das Licht der Welt. 1971 kam er zum NDR. Er moderierte unzählige Radiosendungen. Im Fernsehen war er neben der Schaubude auch in der NDR Talkshow zu sehen. In der NDR Quizshow verlieh er die Leuchte des Nordens