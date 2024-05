Stand: 29.04.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Pe Werner

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 5. Mail mit Pe Werner.

Das „Kribbeln im Bauch“ hat sie 1991 berühmt gemacht. Doch wer sie auf diesen einen Hit reduziert, tut Pe Werner Unrecht. Sie gehört zu den profiliertesten Songschreiberinnen Deutschlands und ist eine begnadete Entertainerin, große Orchester arbeiten mit ihr zusammen. 13 Songs, die sie für andere Künstler geschrieben hat, haucht Pe Werner nun neues Leben ein. „Vitamin Pe“ heißt das Album, auf dessen Cover neben jeder Menge Obst die Künstlerin selbst mit strengem Gouvernanten-Blick zu sehen ist. Dabei ist sie eine höchst sympathische und schlagfertige Gesprächspartnerin, wie im Talk mit NDR Moderator Roger Lindhorst einmal mehr deutlich wird.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 05.05.2024 | Sängerin und Komponistin Pe Werner

12.05.2024 | Schauspielerin und Regisseurin Katharina Wackernagel

19.05.2024 | Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen

26.05.2024 | Journalist und Moderator Constantin Schreiber

