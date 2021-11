Stand: 29.10.2021 13:00 Uhr Das gibt's nur einmal - Ihre Musikwünsche und Grüße

Sie haben einen Musikwunsch und möchten Grüße loswerden? Bei NDR Schlager haben Sie in der Rubrik "Das gibt's nur einmal" die Gelegenheit dazu. Ob Geburtstag oder goldene Hochzeit, Ruhestand oder Jubiläum: Mit ein bisschen Glück senden wir Ihre Wünsche und Grüße montags bis freitags - außer an Feiertagen - in den Sendungen "Der Tag" zwischen 9 und 10 Uhr und "Der Nachmittag" zwischen 14 und 15 Uhr. Sie können auch ihre Freunde und Nachbarn grüßen, ein konkreter Anlass ist nicht erforderlich. Erzählen Sie uns gerne auch, welche Erinnerungen Sie mit dem Wunschlied verbinden.

- Füllen Sie gerne das Formular auf dieser Seite aus.



- Oder rufen Sie uns an. Sie können rund um die Uhr auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer lautet 08000 - 40 40 30 (kostenfrei).



- Per Post bitte an diese Adresse:

NDR Schlager

Das gibt’s nur einmal

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover

Damit die Musikwünsche und Grüße rechtzeitig bei uns ankommen, planen Sie bitte einen Vorlauf von mindestens einer Woche ein.

Ihr Nachname: * Ihr Vorname: * Ihr Schlagerwunsch: * Erinnerungen: Woran erinnert Sie der Titel? Grüße an: Wen möchten Sie grüßen und warum? Termin: Dürfen wir Sie anrufen?: * Ja Bitte nicht! Ihre Telefonnummer (freiwillig): Ihr Wohnort (Angabe freiwillig): Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

