Ella Endlich: Mit Fleiß und Talent zum eigenen Label

Ella ist wieder da - endlich! Auf ihrer Website schreibt die Künstlerin auch "Die Zeit ist reif" und nimmt damit Bezug auf ihr aktuelles Album "Sternschwimmer". Nicht ohne Stolz spricht die Sängerin und Texterin dabei von einem sehr persönlichen Werk, das sie gemeinsam mit ihrem jungen Team auf ihrem eigenen Label "Unendlich Musik" am 17. Juni veröffentlicht. Die besondere Ehre dabei für NDR Schlager: Am selben Tag - übrigens einen Tag vor ihrem 38. Geburtstag - kommt Ella Endlich extra nach Hannover, um ihre neue CD live im Studio bei Moderatorin Martina Gilica zu präsentieren.

Diplom im Fach Musical

Vor dem Fleiß der Künstlerin und ihrem bisherigen Schaffen kann man nur den Hut ziehen. Bereits als Jugendliche nahm sie Gesangs- und Tanzunterricht, bekam im Alter von 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag und legte unter dem Künstlernamen Junia erste Charterfolge hin. Doch die junge Thüringerin Jacqueline Zebisch, so ihr Geburtsname, wollte mehr. Nach ihrem Diplom an der Bayerischen Theaterakademie trat sie in verschiedenen Musicals und Theaterstücken auf. Der große Durchbruch als Schlagersängerin gelang ihr 2009, als sie für ihren Hit "Küss mich, halt mich, lieb mich" hat sie eine Goldene Schallplatte bekommen. Im Jahr 2019 galt sie bei der TV-Show "Let's Dance" als Favoritin, musste sich aber im Finale Ex-Handballer Pascal Henz geschlagen geben. In diesem Jahr gewann sie die Show "The Masked Singer" im Zebra-Kostüm. Mehr über Ella Endlich erfahren Sie am Freitag, den 17. Juni, ab 9 Uhr bei NDR Schlager live.

