Sendedatum: 28.07.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Heino

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 28. Juli mit Heino.

Nur wenige Künstler können von sich behaupten, sowohl beim Heavy Metal-Festival in Wacken als auch „Im Blauen Bock“ bei Heinz Schenk aufgetreten zu sein. Heino ist nicht nur Sänger, er ist ein Gesamtkunstwerk, das sich im Laufe seiner Karriere schon mehrfach neu erfunden hat. Im Gespräch mit NDR Moderatorin Kaya Laß erzählt der 85-jährige aus seinem bewegten Leben, das er seit acht Monaten ohne seine geliebte Hannelore führen muss.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.07.2024 | 11:00 Uhr