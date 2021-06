Stand: 28.06.2021 14:27 Uhr Ramon Roselly über Florian Silbereisen und "Lieblingsmomente"

Vom Zirkusartisten zum Schlagerstar - Ramon Roselly weiß genau, wie schnell sich das Leben ändern kann. Seit seinem überzeugenden Sieg bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2020" (DSDS) gehört der Leipziger selbst zu den gefragten Künstlern. Jetzt habe er erst einmal Florian Silbereisen zum neuen DSDS-Job als Juror gratuliert und ihm viel Glück gewünscht, erzählt der 27-jährige in der Sendung "Klönschnack" auf NDR Plus. "Natürlich finde ich es schade, dass Dieter Bohlen nicht mehr dabei ist. Aber ich freue mich, dass Florian jetzt in der Jury sitzt. Das Wichtigste ist, dass er ganz viel Spaß hat. Ich hatte so viele schöne Momente, die gönne ich wirklich jedem."

Der größte Schlagerstar

In den ARD-Shows von Florian Silbereisen wie dem "Schlager-Countdown" ist Ramon Roselly mittlerweile Stammgast. "Mit dem Florian ist es immer sehr lustig. Ich bin ohnehin stolz und glücklich, dass ich in diese großen Sendungen überhaupt eingeladen werde", sagt Ramon fast ehrfürchtig und geht im Interview bei Moderator Thorsten Küppers noch mehr ins Detail: "Ich freue mich wie ein kleines Kind. Florian ist der größte Schlagerstar. Er moderiert die größten Sendungen und wir unterhalten uns ganz normal über Sport und so. Das ist schon cool."

Gerade hat Ramon Roselly sein zweites Album "Lieblingsmomente" veröffentlicht. Dafür hat er alte Hits von Schlager-Ikonen wie Peter Alexander, Mireille Mathieu, Julio Iglesias und Engelbert neu aufgenommen - und erklärt auch warum: "Mit dieser Musik, die heute leicht vergessen ist, bin ich groß geworden. Die hörte ich schon als kleiner Junge." Auch die Musik von Randolph Rose gehört in diese Kategorie, mit dessen Lied "100 Jahre sind noch zu kurz" Roselly bei seinem DSDS-Casting großen Erfolg hatte. Deshalb sollte auch unbedingt ein Titel von Rose auf das neue Album. Die Wahl fiel auf "Absolut die 1". Der Song ist auch seine aktuelle Single. Das ganze Interview mit Ramon Roselly ist in der Sendung "Klönschnack" zu hören: am Montag (28. Juni, 19 Uhr) und in der Wiederholung am Sonntag (4. Juli, 12 Uhr).

