Stand: 14.12.2017 07:28 Uhr NDR Kultur à la carte

In der Sendung "NDR Kultur à la carte" sind Menschen zu Gast, die etwas zu sagen haben. Menschen, die Geschichten erzählen, die sich Gedanken machen über die Welt. Menschen, die Neues planen und die zurückblicken können auf Leistungen und Fehlschläge, auf Begegnungen und Abenteuer. Dreimal in der Woche - montags, mittwochs und freitags um 13 Uhr - ist ein Gast aus der weiten Welt der Kultur eingeladen: Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, Bildende Künstler, Filme- und Theatermacher, Unternehmer und Wissenschaftler.

Neugierig, kritisch und überraschend

Die Gäste stellen sich eine Stunde lang den neugierigen, kritischen und überraschenden Fragen unserer Moderatoren. Und sie bekommen die Gelegenheit, ihre Gedanken auch einmal vertieft darzustellen, abseits von der Hektik des Alltags.

NDR Kultur à la carte EXTRA

In der Konzertreihe "NDR Kultur à la carte EXTRA" präsentieren wir derzeit jeden Mittwoch norddeutsche Musikerinnen und Musiker mit einem Live-Konzert - bei uns im Studio, im Radio und als Videolivestream. So unterstützt NDR Kultur während der Corona-Krise Künstlerinnen und Künstler in Norddeutschland.

Alle bisherigen Konzerte mit unter anderem Anna Depenbusch, Hanna zum Sande, Asya Fateyeva, Martin Tingvall und Giovanni Weiss sind jederzeit als Video abrufbar.