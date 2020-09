Stand: 09.09.2020 15:53 Uhr

Volker Hanisch liest Klaus Manns "Der Wendepunkt"

Am Abend vorgelesen: "Der Wendepunkt"

Weitere Informationen Kriegsende: "Mythos Stunde Null - Kultur nach 1945" Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. NDR Kultur widmet sich diesem Ereignis in aktuellen Beiträgen und stellt Musikangebote, Lesungen sowie Hörspiele und vieles mehr für Sie bereit. mehr

Klaus Manns "Lebensbericht", unter dem Titel "The turning point" zunächst auf Englisch verfasst, erschien, ergänzt und erweitert, 1952 auf Deutsch. Von 1933 an bekämpfte der älteste Sohn von Thomas Mann das Nazi-Regime mit allen Mitteln. 1938 emigrierte er und trat 1941 in die amerikanische Armee ein. Unmittelbar nach Kriegsende beschrieb er das zerstörte Deutschland als Sonderberichterstatter für eine Armeezeitung. Auch seine Beobachtungen der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik sind voller Leben. "Der Wendepunkt" ist zugleich Chronik der Zeit und Bilanz einer Epoche.

Zu hören sind die Lesungen vom 14. Oktober bis zum 17. Juli jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Abend vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/14 14. September 2020 22:00 Uhr 2/14 15. September 2020 22:00 Uhr 3/14 16. September 2020 22:00 Uhr 4/14 17. September 2020 22:00 Uhr 5/14 18. September 2020 22:00 Uhr 6/14 21. September 2020 22:00 Uhr 7/14 22. September 2020 22:00 Uhr 8/14 23. September 2020 22:00 Uhr 9/14 24. September 2020 22:00 Uhr 10/14 25. September 2020 22:00 Uhr 11/14 28. September 2020 22:00 Uhr 12/14 29. September 2020 22:00 Uhr 13/14 30. September 2020 22:00 Uhr 14/14 1. Oktober 2020 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 14.09.2020 | 22:00 Uhr