Lesung: Novellen und Märchen von Eduard Mörike

Am Abend vorgelesen

Wie alle deutschen Autoren seiner Zeit trug der Schwabe Eduard Mörike an einer doppelten Hypothek: der Enge der deutschen Verhältnisse und dem Erbe der Weimarer Klassik. Doch wusste er sein Werk freizuhalten von provinzieller Engstirnigkeit und epigonaler Haltung. In Prosa schrieb er außer dem Künstlerroman "Maler Nolten" nur wenige Novellen und Märchen. "Mozart auf der Reise nach Prag" gehört zu den Meisterwerken deutscher Novellistik. Des Weiteren umfasst die Lesereihe die Erzählungen "Lucie Gelmeroth", "Der Schatz" und "Die Historie von der schönen Lau" sowie Briefe an seine Braut Luise Rau.

Zu hören sind die Lesungen vom 13. bis zum 24. April, jeweils von 22 Uhr bis 22.30 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für sieben Tage zum Nachhören bereit.

Lesung: "Lucie Gelmeroth" NDR Kultur - Am Abend vorgelesen - 13.04.2020 22:00 Uhr Autor/in: Eduard Mörike Wolfgang Büttner liest eine Erzählung von Eduard Mörike.







Die Termine in der Übersicht: Folge: Sprecher: Datum: Uhrzeit: Lucie Gelmeroth Wolfgang Büttner 13. April 2020 22:00 Uhr Der Schatz (1/3) Hans Paetsch 14. April 2020 22:00 Uhr Der Schatz (2/3) Hans Paetsch 15. April 2020 22:00 Uhr Der Schatz (3/3) Hans Paetsch 16. April 2020 22:00 Uhr Die Historie von der schönen Lau (1/2) Hugo R. Bartels 17. April 2020 22:00 Uhr Die Historie von der schönen Lau (2/2) Hugo R. Bartels 20. April 2020 22:00 Uhr Mozart auf der Reise nach Prag (1/3) Achim Gertz 21. April 2020 22:00 Uhr Mozart auf der Reise nach Prag (2/3) Achim Gertz 22. April 2020 22:00 Uhr Mozart auf der Reise nach Prag (3/3) Achim Gertz 23. April 2020 22:00 Uhr Briefe an die Braut Luise Rau Matthias Fuchs 24. April 2020 22:00 Uhr

