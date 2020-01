Stand: 13.01.2020 11:48 Uhr

Alexander Fehling liest Holocaustbericht von Primo Levi

Am Abend vorgelesen: "Ist das ein Mensch?"

Primo Levi schildert in seinem autobiografischen Bericht seine Zeit im KZ Auschwitz. In der Fülle der Literatur, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzt, nimmt Levis Bericht eine besondere Stellung ein: Noch im Lager begonnen, erschien er bereits 1947. In der kühlen Sprache des Naturwissenschaftlers legt Primo Levi, Jude und italienischer Widerstandskämpfer, Zeugnis ab vom alltäglichen Horror im Vernichtungslager, das er als einer der wenigen überlebte. Die deutsche Übersetzung von Hans Riet erschien 1961, mit einem Vorwort des Autors an die deutschen Leser: Sein Ziel sei es, "das deutsche Volk seine Stimme hören zu lassen und ihm zu 'antworten'".

Primo Levi: Überlebender, Autor und Chemiker









Alexander Fehling verleiht nun Primo Levi seine Stimme. "Ist das ein Mensch?" ist noch nie als Lesung auf Deutsch erschienen. NDR Kultur hat Levis Bericht im November 2019 aufgenommen. Wir senden diese Produktion zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz in 15 Folgen zum ersten Mal in deutscher Sprache.

Zu hören sind die Lesungen vom 13. bis zum 31. Januar, jeweils von 22 Uhr bis 22.30 Uhr im Programm von NDR Kultur. Ab sofort stehen die Folgen nach der Ausstrahlung für sieben Tage - von 22 Uhr bis 22 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 13. Januar 2020 22:00 Uhr 2/15 14. Januar 2020 22:00 Uhr 3/15 15. Januar 2020 22:00 Uhr 4/15 16. Januar 2020 22:00 Uhr 5/15 17. Januar 2020 22:00 Uhr 6/15 20. Januar 2020 22:00 Uhr 7/15 21. Januar 2020 22:00 Uhr 8/15 22. Januar 2020 22:00 Uhr 9/15 23. Januar 2020 22:00 Uhr 10/15 24. Januar 2020 22:00 Uhr 11/15 27. Januar 2020 22:00 Uhr 12/15 28. Januar 2020 22:00 Uhr 13/15 29. Januar 2020 22:00 Uhr 14/15 30. Januar 2020 22:00 Uhr 15/15 31. Januar 2020 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 13.01.2020 | 22:00 Uhr