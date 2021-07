Sendedatum: 02.07.2019 07:17 Uhr Wir sind die Freeses: Das Sommer-Best-Of 2021

Sommer, Sonne, Erholen: Da sind auch die Freeses eine ganz normale Familie - und erholen sich (inklusive ihres Autoren Andi Altenburg) in der Sommerpause. Doch auch in der Zeit zwischen 5. Juli und 16. August 2021 brauchen die Fans von Rosi, Svenni, Bianca und Heiko nicht auf ihre Lieblings-Comedy zu verzichten: Wir spielen jeden Tag eine Wunschfolge im Programm von NDR 2 - im Sommer-Best Of von "Wir sind die Freeses" - immer im NDR 2 Morgen um 7.17 Uhr und im NDR 2 Nachmittag um viertel vor 5!

Best of bummelig 1.500

Wählt Euren Favoriten aus fast 1.500 Folgen aus: Wir haben hier eine Liste mit allen seit 2014 gesendeten Freeses-Folgen zusammengestellt, aus denen Ihr Euch Eure Lieblingsfolge aussuchen und uns zuschicken könnt. Gibt es eine Geschichte dazu? Dann wollen wir die auch gerne wissen!

mit allen seit 2014 gesendeten Freeses-Folgen zusammengestellt, aus denen Ihr Euch Eure Lieblingsfolge aussuchen und uns zuschicken könnt. Gibt es eine Geschichte dazu? Dann wollen wir die auch gerne wissen! Du möchtest uns vom Handy eine Sprachnachricht mit der Wunschfolge schicken? Aber gern! Nutze dafür bitte den Messenger der kostenlosen NDR 2 App.

Wer den genauen Titel nicht mehr weiß, nennt uns ein paar Stichworte zum Inhalt und wir suchen die passende Folge heraus.

Weitere Informationen Wir sind die Freeses: Alle Folgen im Überblick Seit September 2014 laufen die Freeses (fast) täglich bei NDR 2. Hier die Übersicht über alle bisherigen Folgen. mehr

Bitte nutzt das Formular auf dieser Seite und schreibt uns, welche Freeses-Folge Ihr gern hören möchtet. Und warum. Und überhaupt! Gebt gerne Eure Telefonnummer an - wenn Ihr nix dagegen habt, dass wir für ein kurzes Interview zurückrufen.

Ihre Daten Name, Vorname: * PLZ, Ort: E-Mail: Telefonnummer, unter der wir ggf. zurückrufen können: Ihre Nachricht Welche Freeses-Folge sollen wir im Sommer-Best-Of spielen? : Warum gerade diese Folge? Gibt es eine Geschichte dazu?: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Wir sind die Freeses | 02.07.2019 | 07:17 Uhr