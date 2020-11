Stand: 11.11.2020 05:00 Uhr Täter Unbekannt meets NDR Dokucast: Totenwald

Sommer 1989 - zwei Paare werden brutal in der Göhrde ermordet. Der Täter? Über 28 Jahre unbekannt und bis heute bleiben viele Fragen offen...

Auch im neuen Podcast "Totenwald" geht es um Verbrechen in Norddeutschland. Auch wenn in dieser Staffel der Täter bekannt ist, gibt es weiter viele ungeklärte Fragen - und ungeklärte Verbrechen.

Gemeinsame Suche nach der Wahrheit

Im neuen Podcast "Totenwald" gehen NDR 2 und das NDR Fernsehen für die Reihe Dokucast "Wir erzählen Gesellschaft" zusammen auf Spurensuche. Anouk Schollähn (NDR 2) und Björn Platz (NDR Fensehen) rekonstruieren einen der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands und machen sich auf die Suche nach der Wahrheit.

Im Sommer 1989 werden zwei Paare in der Göhrde grausam ermordet. Die Polizei ermittelt bereits, als auch noch Birgit Meier aus ihrem Haus in Brietlingen-Moorburg bei Lüneburg verschwindet. Was die Polizei damals nicht ahnt: Die Fälle hängen zusammen. Der Täter: Kurt-Werner Wichmann, ein eiskalter Serienmörder. Doch die Ermittler kommen ihm erst 28 Jahre später, als er sich längst das Leben genommen hat, auf die Spur. Bis heute sind viele Fragen in diesem aufsehenerregenden Kriminalfall unbeantwortet.

Anouk Schollähn und Björn Platz begeben sich für die Dokucast-Staffel "Totenwald" auf die Suche nach der Wahrheit. Sie sprechen mit Ermittlern und Hinterbliebenen, von denen viele bis heute unter den Folgen von Wichmanns Verbrechen leiden. Es geht aber auch um Versäumnisse und Pannen bei den Ermittlungen und darum, wie die Polizei mit den Angehörigen umgegangen ist und auch heute noch umgeht.

