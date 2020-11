Stand: 11.11.2020 05:00 Uhr NDR 2 Täter Unbekannt: Der Fall Katrin Konert

Mit der zweiten Staffel von "Täter Unbekannt" zeichnet NDR 2 einen der mysteriösesten Vermisstenfälle aus Norddeutschland nach und versucht, neue Spuren zu finden.

AUDIO: S2E7 - Hundert Hinweise (11 Min)

Seit Anfang 2001 wird Katrin Konert vermisst: Am frühen Abend des 1. Januar verlässt die damals 15-Jährige die Wohnung ihres Freundes in Bergen/Dumme im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Katrin Konert versucht, eine Mitfahrgelegenheit nach Hause - ins 13 Kilometer entfernte Groß Gaddau - zu finden. Mehrere Zeugen sehen das Mädchen an diesem Abend, doch es kommt nie zu Hause an. Die Polizei überprüft Freunde, Bekannte und Nachbarn, fahndet nach dem Fahrer eines dunklen Pkw, verfolgt Spuren ins Rotlichtmilieu und zu einer Sekte in Bergen.

Bis heute ist Katrin Konerts Verbleib unbekannt

Trotz umfangreicher und intensiver Ermittlungen fehlt bis heute - 17 Jahre nach dem Verschwinden - jede Spur von Katrin Konert. Die Familie der Verschwundenen hat in all den Jahren die Hoffnung trotzdem nicht aufgegeben, dass das Schicksal ihrer Tochter aufgeklärt werden kann. Umso wichtiger ist es für sie und für die Polizei, dass "NDR 2 - Täter Unbekannt" über den Fall berichtet: Es ist vermutlich eine der letzten Chancen, dass dieser Vermisstenfall nach so langer Zeit doch noch mit Hilfe der Öffentlichkeit aufgeklärt werden könnte.

Sechs Folgen und zwei Updates - als Podcast und im Radio

In sechs Folgen rekonstruieren Anouk Schollähn und Thomas Ziegler die jahrelange Ermittlungsarbeit der Polizei im Fall Katrin Konert und werten mehr als 50 Stunden geführte Interviews mit Angehörigen und Zeugen aus. Die komplette Staffel finden Sie in der NDR 2 App, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren!

"Täter Unbekannt" ist eine Gemeinschaftsproduktion von NDR 2 und der Radiokunst, der Hörspiel- und Featureredaktion des NDR.