Anouk Schollähn

Geburtsdatum: 26. August 1976

Geburtsort: Offenbach am Main

Bei NDR 2 seit: 2002

Bei NDR 2 präsentiere ich: Nachrichten und Updates. Außerdem NDR 2 Spezial-Sendungen zu aktuellen Ereignissen und manchmal auch den frischgebrühten Kaffee für die Kollegen am Morgen.

Mein stärkster Moment: Immer dann, wenn sich Aufzug- oder Flugzeugtüren nach gefühlten 100 Jahren wieder öffnen und ich in der Zeit dazwischen nicht die Nerven verloren habe.

Mein schwächster Moment: Pasta, wenn irgendwo "SALE" dransteht und Schuhe (auch ohne "SALE")

Nicht verzichten kann ich auf: Freunde, Familie, meine Katzen, Hamburg, Lachen und frische Luft

Meine Welt wäre noch schöner: wenn es eine kostenlose Zeitmaschine gäbe, die mich blitzartig mal eben nach Thailand, Neuseeland oder Französisch-Polynesien bringen würde.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... auf oder am Wasser. Segeln oder mit einem Buch am Strand.

Noch was? "Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen!"