Täter Unbekannt - Staffel 1

Am 10. August 2000 verschwindet Inka Köntges. Die 29-jährige Frau will mit dem Fahrrad durch die Eilenriede, den Stadtwald von Hannover, zu ihrer Arbeitsstelle an der Medizinischen Hochschule fahren. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Unsere Serie "NDR 2 - Täter unbekannt" hat in acht Folgen die Geschichte von Inka Köntges erzählt. Wir haben mit Zeugen und Beteiligten gesprochen und die Arbeit der Ermittler rekonstruiert. Die gesamte Staffel gibt es zum Nachhören als Podcast.

Polizei Hannover nimmt Ermittlungen wieder auf

Eine konkrete Folge hat die Serie schon jetzt: Die Polizei Hannover schlägt die Akte Inka Köntges wieder auf. "Angestoßen durch die Reportage von NDR 2 haben wir die Ermittlungen in diesem Fall wieder aufgenommen“, sagt Petra Holzhausen, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Polizeidirektion Hannover. "Wir sind gerade dabei, einzelne Inhalte noch einmal zu überprüfen", so Holzhausen. Dass sich die Polizei erneut mit dem rätselhaften Verschwinden von Inka Köntges beschäftigt, haben auch die NDR 2 Autoren Anouk Schollähn und Thomas Ziegler gehofft. Seit Jahresbeginn haben sie den Fall intensiv recherchiert und dabei eng mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Hannover zusammengearbeitet.