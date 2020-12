NDR 2-Bundesligashow-Podcast: Die Macher Stand: 13.12.2020 16:01 Uhr Das sind Martin Roschitz (links) und Moritz Cassalette (rechts). Sie lieben Fußball und sie können nicht anders.

Martin kommt aus dem Pott, ganz genau aus Oberhausen. Auch dafür kann er nichts. Er hat beim MSV Duisburg gespielt, für die Profis hat es nicht gereicht. Aber er ist schon von Müller-Wohlfahrt behandelt worden und als Reporter mit der Nationalmannschaft unterwegs. Er stand im Spielertunnel des Maracana, als Deutschland Weltmeister wurde. Allerdings ohne Handy. Das war ihm vorher auf dem Weg ins Campo Bahia in einen reißenden Fluss gefallen. Beim NDR läuft es besser. Da moderiert er die NDR 2-Bundesligashow und im TV den Sportclub. Wenn's ihm mal zu schwer wird, berichtet er von der Leichtathletik.

Grünkohl mit Pinkel und guter Fußball

Moritz ist in Bremen geboren. Das ist kein Vorwurf. Er arbeitet in Hamburg, und hat sich das so ausgesucht. Natürlich mag er Grünkohl mit Pinkel und natürlich mag er guten Fußball. Letzteres kommt in Bremen aber immer seltener auf den Tisch. Als Reporter hört Ihr ihn samstags in der legendären Bundesliga-Konferenz. Oder Ihr hört ihn aus dem NDR 2-Studio, denn auch Moritz moderiert die Bundesligashow. Im Sommer hat er immer so eine Phase, da geht er für ein paar Wochen auf Höllentour - als Reporter bei der Tour de France. Das mag er wirklich.

Neue Folge jeden Donnerstag

Jeden Donnerstag liefern Martin und Moritz für Euch eine neue Folge des NDR 2-Bundesligashow-Podcasts ab. Die liegt dann hübsch verpackt auf der Plattform Eures Vertrauens. Voraus geht ein leidenschaftlicher Prozess. Wie leidenschaftlich? Manchmal machen sie die Tür zu, weil in der Kaffeeküche die Tassen klirren. Es geht um Themen, um Gäste und die größten Schätze aus dem Archiv. Und vor allem geht es dabei um Euch: Was wollt Ihr hören? Die beiden hoffen: das. Diesen Podcast. Jeden Donnerstag ab 5 Uhr. In der ARD Audiothek, auf NDR.de/sport und fast überall sonst. Schreibt uns: bundesligashow@ndr.de.

Weitere Informationen NDR 2 Bundesligashow - Der Podcast Eure Dosis Fußball vor dem Spieltag. Promis. Meinung. Und: ein riesiges Archiv voll Nostalgie. Alle Folgen hier. mehr