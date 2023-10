Christian Haacke

Geburtsdatum: 12. Januar 1976

Geburtsort: Gehrden

Bei NDR 2 seit: August 2023

Bei NDR 2 moderiere ich: alles, was mit Sport und vor allem Fußball zu tun hat

Mein stärkster Moment: als ich beim Beachhandballturnier in den 90ern in Norderstedt im Spiel um den vorletzten Platz im Penaltywerfen als Torwart beim entscheidenden Penalty abgeworfen wurde, obwohl ich auf dem Weg in die andere Ecke war. Ungewollte Beinparade – Jubeltraube!

Mein schwächster Moment: immer an der Snackschublade vorm Fernsehabend

Nicht verzichten kann ich auf: Lakritz

Meine Welt wäre noch schöner: mit einer kostenlosen Flatrate bei dänischen Lakritz- und Klemmbausteinproduzenten

Wenn ich nicht im Studio stehe, mache ich am liebsten ... am Strand liegen, mit Klemmbausteinen basteln, Tennis spielen

Noch was? Immer wieder Anlauf nehmen - mit vollem Herzen losrennen - immer ein Stück höher springen - immer wieder Anlauf nehmen - bis es klappt (Elif). Hat bei mir bis jetzt immer funktioniert!