Moritz Cassalette

Geburtsdatum: 1. August 1983

Geburtsort: Bremen

Bei NDR 2 seit: Januar 2010

Bei NDR 2 arbeite ich als: Moderator, Podcast-Macher (z.B. NDR 2 Bundesligashow) und Sportreporter

Mein stärkster Moment: Ich war mal Bremer Landesmeister im Pümpelwerfen.

Mein schwächster Moment: Nein, ich hätte den glühenden Stock am Osterfeuer nicht aufheben sollen…

Nicht verzichten kann ich auf: meine Familie, Musik, Fußball, Lakritz und Tomaten.

Meine Welt wäre noch schöner: mit einem Haus am See.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten: im Garten, am Strand oder in einem Fußballstadion.

Noch was? "Leg’ doch mal das Handy wech!"