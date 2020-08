Jan Starkebaum

Mein Sternzeichen: Schütze.

Geboren in: Hildesheim.

Ich bin... einer von den Guten.

Ich kann nicht ohne: Espresso.

Als Kind wollte ich sein wie: Winnetou und Old Shatterhand. Helden durch und durch.

Warum ich Radio mache: Weil ich überzeugter Radiohörer bin.

Wenn ich nicht bei NDR 1 Niedersachsen bin, dann finden Sie mich… höchstwahrscheinlich im NDR Fernsehen.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "Oh Johnny" von Jan Delay. "And We Danced" von Macklemore. "Sonne in die Stadt" von Banda Senderos.

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Meinen Kindern Texas - meine zweite Heimat - zeigen und Akkordeon lernen.

Mein Lieblingsessen: Bratkartoffeln mit Spiegelei und Gürkchen.

Mein Markenzeichen: Immer für einen Spaß zu haben.

Mein liebstes Urlaubsland: … alle in Europa mit viel Sonne und Wasser.

Ich mag: Wenn Menschen auch mal über sich selbst lachen können.

Das bringt mich auf die Palme: Wenn man sich gegenseitig nicht zuhört.

Hobbys: Sport (am liebsten Fußball), Doppelkopf und Gärtnern.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Wird nicht verraten.

Was bei mir immer im Kühlschrank steht: Bier (auch ohne Alkohol), Quark und Zartbitter Schokolade.

Wie ich mich morgens wecken lasse: Von Kindern, die auf mir rum hopsen. Oder vom Radiowecker nach mindestens zwei Runden Snooze.

Mein Motto: Es ist wie es ist. Aber es wird, was du draus machst.