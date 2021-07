Andreas Kuhnt

Mein Sternzeichen: Skorpion.

Geboren in: Rehren A/O, heute Auetal.

Als Kind wollte ich sein wie: ... mein Vater und etwas später wie Johan Cruyff.

Mein Lieblingsessen: Meeresfrüchte in allen Variationen.

Mein liebstes Urlaubsland: Italien.

Mein schönstes Erlebnis: Die Geburten meiner Kinder Jeremias und Emma.

Drei Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: Och bitte, nicht nur drei … Ich höre Radio doch ohnehin meist laut und unter anderem besonders gerne Santana: "Samba Pa Ti", Status Quo: "Caroline", Roland Kaiser: "Südlich von mir", Abba: "Honey, Honey" - ach das waren ja schon vier …

Zwei Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Ballonfahren, Marathonlauf.

Warum ich Radio mache: Als wir in den 60er-Jahren als Familie im Auto ohne Radio in den Süden geschlichen sind, musste einer von uns ja handeln. Ich war dann Moderator, Eltern und Schwester arbeiteten als Reporter auf engstem Raum… So verging die Zeit viel schneller. Es bleibt die schnellste Informationsmöglichkeit und ohne Musik und den Gefühlen dabei ist das Leben langweilig.

Ich mag: Menschen, die sich nicht alles gefallen lassen.

Das bringt mich auf die Palme: Technik, die nicht so funktioniert, wie ich es möchte. Auweia, da werde ich dann anders …

Motto: Und immer wieder geht die Sonne auf … (auch dafür Dank an Udo Jürgens).

Ich bin: … zu ungeduldig.

Was ich besser nicht gesagt / getan hätte: Alle meine Fehler gehören zu meinem Leben dazu, dazu stehe ich, aber die künstliche Mini-Dauerwelle als 16-Jähriger hätte wirklich nicht sein müssen.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Kuhnibert - denn das war zu lange mein Spitzname in der Schule.

Wie ich mich morgens wecken lasse: Schriller heftiger Weckton, kurzer Kuss von meiner Freundin und dann nicht lange überlegen. Raus, unter die kalte Dusche.

