Sendedatum: 29.07.2022 19:05 Uhr

Kriminalfälle, Persönlichkeiten, Unternehmen: Im Podcast "Wir in Niedersachsen ... und unsere Geschichte" blickt Andreas Kuhnt regelmäßig in die Geschichtsbücher unseres Landes, spricht mit Zeitzeugen über historische Ereignisse, die uns bewegten, und schlägt den Bogen in die Gegenwart. Welche Personen haben das Land geprägt? Von welchen Kriminalfällen spricht man auch nach Jahren noch? Und wo wurde in Niedersachsen überall Geschichte geschrieben? Andreas Kuhnt und seine Gäste im Studio werfen einen Blick in die Vergangenheit.

Folge 1: Dirk Roßmann

