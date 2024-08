Wacken 2024 im Blog: Jensen äußert sich zu rechtsradikalen Parolen Stand: 03.08.2024 17:20 Uhr Der letzte Konzert-Tag beim Wacken Open Air: Es regnet, Festival-Mitgründer Jensen äußert sich zu rechtsradikalen Parolen, wir sehen Wacken von oben. Der Überblick im Liveblog.

Nach rechtsradikalen Parolen: Jensen macht sich Sorgen

Nach rechtsradikalen Parolen auf dem Campinggelände mussten zwei Besucher heute Morgen das Festival verlassen. Auf sie wartet ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Auf die Frage unserer Reporterin, ob ihm solche Vorfälle sorgen machen, sagt Festival-Mitgründer Thomas Jensen auf der Abschlusspressekonferenz: "Ja, es macht mir Sorgen. Aber es sollte allen Sorgen machen - es betrifft die gesamte Gesellschaft."

Es sei gut, dass jemand die Parolen direkt der Polizei gemeldet habe - und dass man eigentlich wissen sollte, dass man mit solchen Parolen auf dem Wacken-Festival falsch sei. Auf die Nachfrage, was die Veranstalter tun, um solchen Vorfällen vorzubeugen, geht Jensen nicht ein.

Erste Band-Welle für 2025 kommt heute Abend

Während unter den Metalheads hier nach wie vor die Runde macht, dass AC/DC heute Abend tatsächlich noch auf einen Überraschungs-Auftritt vorbeikommen könnten, kündigen die Wacken-Veranstalter für heute Abend, 22.30 Uhr, die ersten Band-Namen fürs Festival im kommenden Jahr an.

Die Konzerte laufen noch - Freudentränen bei Veranstaltern?

Draußen regnet es inzwischen, im Pressebereich ist es trocken. Thomas Jensen und Holger Hübner ziehen Festival-Bilanz, während auf den Bühnen zum Beispiel Red Fang und The Black Dahlia Murder spielen. Wenig überraschend ist das neue Anreisekonzept - die Besucher wurden über mehrere, vorgeschriebene Routen zum Gelände geführt, Staus gab es kaum - für Hübner "voll aufgegangen". Partner Jensen ist sogar "überwältigt". Kullern hier gleich Freudentränen?

Ein Pommesgabel-Gruß geht raus an Fotografin Anja Sparolin

Hier entfährt uns ein spontanes "Wow" beim Blick auf das Bild, das uns NDR Schleswig-Holstein Userin Anja Sparolin geschickt hat. Das Wacken Open Air von oben, aufgenommen bei Anjas Flug mit einem Tragschrauber. Danke!

Wir haben mal die Gummistiefel rausgeholt - vorsichtshalber

Ein Blick in den Himmel verrät uns, dass hier heute Abend durchaus ein Schauer runterkommen könnte. Ist ja bislang auch fast schon zu konstant hier die Wetterlage - für Wacken-Verhältnisse. Wir haben die Gummistiefel zumindest mal parat gestellt.

Weitere Informationen Wacken Open Air: Mal heiß und staubig, mal nass und schlammig Das Wetter in Wacken hat seit 1990 kaum Extreme ausgelassen: Sonne und Hitze bei 34 Grad - genauso wie Starkregen mit tiefem Matsch. mehr

Korn: "Ab der Hälfte hat das Konzert Fahrt aufgenommen"

Ein weiterer Konzert-Moment ist online: Gestern Abend spielte die Nu Metal-Band Korn auf der Harder-Stage. Als sie die bekannteren Lieder gespielt haben, ist in der Menge was passiert: Crowdsurfing, Moshpit. Das hat viel Spaß gemacht, sagt Reporter Sören Sachau.

Weitere Informationen Wacken Open Air: Konzert-Momente mit Korn, Gene Simmons & Co Alle Auftritte sehen? Beim Wacken Open Air 2024 mit seinen unzähligen Bühnen unmöglich. Hier sind persönliche Konzert-Momente. mehr

Metal-Challenge für Reporterin Vinnie in der Dorfstraße

Vinnie Richter hat in ihrer Challenge am Freitag verdammt gut abgeliefert. So gut, dass sie danach in den Feierabend durfte. Heute hat sie wieder Aufgaben bekommen. Das Ziel: Wir wollten sie Wacken-fest für den Holy Ground bekommen. Spoiler: Sie ist schon auf dem Weg. Wie sie diesen Weg gefunden hat, seht Ihr hier:

VIDEO: Wacken-Challenge: Vinnie organisiert den Dorf-Moshpit (6 Min)

Wacken-Taufe am Pranger

In Wacken wird man noch an den Pranger gestellt - aber nur zur sogenannten Wacken-Taufe.

Deutsches Rotes Kreuz: Bislang 3.000 Patientinnen und Patienten

Ein Sprecher vom Deutschen Roten Kreuz berichtet: Stand jetzt wurden bereits 3.000 Menschen behandelt. Das klinge nach viel - sei aber ganz normal für eine Mittelstadt, wie Wacken sie derzeit mit 85.000 Menschen sei. Und zu den Patientinnen und Patienten gehörten auch Leute, die beispielsweise Medikamente abholen.

Wacken Open Air: eins der größten Heavy Metal Festivals der Welt

Das Wacken Open Air ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und somit gehören einige Superlative dazu. Zum Beispiel die 85.000 verkauften Tickets in diesem Jahr. Wir haben bei Instagram für euch einige interessante Daten und Fakten zum Festival zusammengestellt, um das Ausmaß des Geschehens zu verdeutlichen.

Wacken Open Air: Die skurrilsten Verkleidungen in einer Fotogalerie

Nicht alle beim Wacken Open Air tragen einfach nur schwarze Band-Shirts. Wir zeigen die skurrilsten Verkleidungen.

Tickets für 2025: Ticketpreise bleiben gleich, Access-Pässe kosten

Das Wacken Open Air 2024 ist noch nicht beendet, da sprechen die Veranstalter schon über das nächste Jahr. Der Ticketverkauf beginnt am Sonntag - der Preis bleibt bei 333 Euro, genauso wie der Sonntag als zusätzlicher Anreisetag. Die sogenannten Access-Pässe, mit denen die Anreise in diesem Jahr organisiert wurde, sollen nun nicht nur für den Sonntag, sondern an allen Tagen etwas kosten. Dieses Jahr kostete der Sonntag 66 Euro, im kommenden Jahr soll jeder Tag 33 Euro kosten.

Polizei: Besucher grölen rechte Parolen auf dem Campinggelände

Die Polizei spricht von einem ruhigen Festivalverlauf, meldet aber einige Vorfälle: Durch einen privaten Facebook-Post erfuhren die Beamten, dass ein 54-jähriger Festivalbesucher seit Mittwoch vermisst wird. Eine entsprechende Anzeige lag nicht vor. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter konnte die Polizei ermitteln, dass mit dem Bändchen des Besuchers am Donnerstag ein Frühstück bezahlt wurde. Sie geht davon aus, dass sich die Vermisstensuche erledigt hat, bittet aber den betroffenen Herrn C., sich im Polizeicamp zu melden.

Letzte und vorletzte Nacht wurden auf dem Campinggelände einige Bengalos und Feuerwerkskörper abgebrannt. Die Polizei weist auf eine mögliche Brandgefahr hin - denn der Boden ist sehr trocken.

Ebenfalls auf dem Campinggelände riefen am Freitagabend zwei Männer rechtsradikale Parolen. Ein Zeuge wandte sich an die Polizei. Für die beiden Männer gab es ein Hausverbot, ihre Bändchen wurden vom Veranstalter einbehalten - und es wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Morgen mussten beide Männer das Gelände verlassen, sagte ein Festivalsprecher. Das Festival toleriere derartige Äußerungen nicht. Das Open Air stehe für ein gemeinsames Miteinander - Diskriminierungen hätten dort keinen Platz.

Konzert-Highlights am Sonnabend

Heute gibt es gleich zwei Jubiläumsauftritte beim Wacken Open Air: Um 12.45 Uhr tritt die Band Raven auf. Die britische Heavy-Metal-Band feiert ihren 50. Geburtstag. Und um 22.45 Uhr gibt es eine exklusive Show zum 40. Jubiläum von Mayhem - Black Metal aus Norwegen. Weitere Highlights gibt es in unserem Festival-Überblick.

Weitere Informationen Wacken Open Air 2024: Alle Bands und wichtige Festival-Infos Nach dem Wetterchaos 2023 steigt in Wacken noch bis zum 3. August wieder das berühmte Metal-Festival. mehr

Der letzte Festivaltag beginnt

Guten Morgen aus Wacken! Wir starten den Liveblog wie immer mit einem Blick auf den Wetterbericht: Der Tag beginnt mit strahlendem Sonnenschein. Später sind aber auch Regen und Gewitter möglich!

Weitere Informationen Die Wacken-Wetter-Woche: Schauer am Sonnabend und zur Abreise Gummistiefel oder Sonnenhut? Welche Ausrüstung auf dem Wacken Open Air 2024 eher passt, erfahren Sie in unserem Wetterüberblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 03.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wacken Open Air Kreis Steinburg